Бестемьянова напомнила о практике натурализации футболистов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о смене спортивного гражданства.

Этот вопрос обсуждается в связи с предложением Елизавете Туктамышевой выступать за Канаду.

«Когда возникают разговоры о натурализации, мне становится просто смешно. О таких вещах нужно спрашивать самих спортсменов — это только им решать. За какую страну выступать — личное дело фигуриста. Все когда-то куда-то уезжают. Но, с другой стороны, разве только в фигурном катании мы наблюдаем такую тенденцию? Разве в других видах спорта такого нет? Например, в том же футболе есть натурализованные игроки», — сказала Бестемьянова в интервью RT.

Ранее сообщалось, что тренер Алексей Мишин поделился мнением о возможной смене спортивного гражданства Туктамышевой.