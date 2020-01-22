Фигурист Алиев: я получил очень большое удовольствие от короткой программы на ЧЕ

Короткая ссылка
Россиянин Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Фигурист Алиев: я получил очень большое удовольствие от короткой программы на ЧЕ
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«В плане нервов и настроения всё было очень хорошо, я спокоен как никогда, это меня зарядило на прокат. Я получил очень большое удовольствие, в том числе и по катанию. Аксель у меня не получился, я его сделал с помаркой и тем не менее получил какие-то баллы. Это единственное, чем я недоволен, ещё был лутц — тулуп, но я не думал, что там был недокрут», — заявил Алиев.

Он отметил, что в целом доволен своим выступлением.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня», — заявил фигурист.

По итогам своего проката короткой программы Алиев набрал 88,45 балла и занял второе место. Произвольную программу спортсмены представят 23 января.

Ранее Артур Гачинский признался, что после работы под руководством тренера Татьяны Тарасовой в его характере появились жёсткость и стойкость.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить