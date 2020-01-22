Фигурист Алиев: я получил очень большое удовольствие от короткой программы на ЧЕ

Россиянин Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

«В плане нервов и настроения всё было очень хорошо, я спокоен как никогда, это меня зарядило на прокат. Я получил очень большое удовольствие, в том числе и по катанию. Аксель у меня не получился, я его сделал с помаркой и тем не менее получил какие-то баллы. Это единственное, чем я недоволен, ещё был лутц — тулуп, но я не думал, что там был недокрут», — заявил Алиев.

Он отметил, что в целом доволен своим выступлением.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня», — заявил фигурист.

По итогам своего проката короткой программы Алиев набрал 88,45 балла и занял второе место. Произвольную программу спортсмены представят 23 января.

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