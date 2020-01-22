Фигурист Гачинский: Тарасовой невозможно перечить, лучше сразу под расстрел

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Серебряный призёр чемпионата Европы 2012 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года Артур Гачинский признался, что после работы под руководством тренера Татьяны Тарасовой в его характере появились жёсткость и стойкость.
Фигурист Гачинский: Тарасовой невозможно перечить, лучше сразу под расстрел
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

«Когда говорит Татьяна Анатольевна, ей невозможно перечить. Лучше — сразу под расстрел, чем пойти против неё. Но главное: она человек слова. И каждый из её спортсменов должен придерживаться этого принципа. Если сказал — иди и делай», — цитирует Гачинского Sport24.

Он также отметил, что Тарасова является сильным человеком, но при этом добродушным. 

«Она всегда очень тонко чувствовала, когда надо быть доброй, когда — строгой или даже злой, когда стоит на меня надавить», — добавил Гачинский.

В 2015 году Гачинский объявил о завершении карьеры. На данный момент он работает тренером в группе Алексея Мишина.

Ранее олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев заявил, что фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов приехали на ЧЕ в Грац без оглядки на акклиматизацию.

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