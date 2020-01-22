Фигурист Гачинский: Тарасовой невозможно перечить, лучше сразу под расстрел
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- РИА Новости
«Когда говорит Татьяна Анатольевна, ей невозможно перечить. Лучше — сразу под расстрел, чем пойти против неё. Но главное: она человек слова. И каждый из её спортсменов должен придерживаться этого принципа. Если сказал — иди и делай», — цитирует Гачинского Sport24.
Он также отметил, что Тарасова является сильным человеком, но при этом добродушным.
«Она всегда очень тонко чувствовала, когда надо быть доброй, когда — строгой или даже злой, когда стоит на меня надавить», — добавил Гачинский.
В 2015 году Гачинский объявил о завершении карьеры. На данный момент он работает тренером в группе Алексея Мишина.
Ранее олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев заявил, что фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов приехали на ЧЕ в Грац без оглядки на акклиматизацию.