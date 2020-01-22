Васильев заявил, что Тарасова и Морозов приехали на ЧЕ в Грац без оглядки на акклиматизацию
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- РИА Новости
«Тарасова и Морозов приехали без оглядки на акклиматизацию? Верно. Я спросил их об этом и услышал, что в более раннем приезде, допустим, в Москву, чтобы иметь возможность акклиматизироваться там, не было смысла», — сказал Васильев в интервью RT.
По его словам, спортсмены считают, что временная разница между Флоридой и Австрией, которая составляет шесть часов, не так велика. Кроме того, соревнования пар всегда начинаются вечером.
«На мой взгляд, это совершенно разумный подход к решению предстоящей задачи. На тренировках Тарасова и Морозов выглядят очень хорошо», — добавил Васильев.
Ранее Васильев заявил, что тела Тарасовой и Морозова стали более сухими и пружинящими.