Васильев заявил, что Тарасова и Морозов приехали на ЧЕ в Грац без оглядки на акклиматизацию

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Олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев заявил, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие среди спортивных пар, прибыли на чемпионат Европы в австрийский Грац, не обращая внимания на акклиматизацию.
Васильев заявил, что Тарасова и Морозов приехали на ЧЕ в Грац без оглядки на акклиматизацию
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Тарасова и Морозов приехали без оглядки на акклиматизацию? Верно. Я спросил их об этом и услышал, что в более раннем приезде, допустим, в Москву, чтобы иметь возможность акклиматизироваться там, не было смысла», — сказал Васильев в интервью RT.

По его словам, спортсмены считают, что временная разница между Флоридой и Австрией, которая составляет шесть часов, не так велика. Кроме того, соревнования пар всегда начинаются вечером.

«На мой взгляд, это совершенно разумный подход к решению предстоящей задачи. На тренировках Тарасова и Морозов выглядят очень хорошо», — добавил Васильев.

Ранее Васильев заявил, что тела Тарасовой и Морозова стали более сухими и пружинящими.

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