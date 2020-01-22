Васильев: тела Тарасовой и Морозова стали более сухими и пружинящими

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Олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев оценил прогресс российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова под руководством тренера Марины Зуевой в преддверии чемпионата Европы в австрийском Граце.
Васильев: тела Тарасовой и Морозова стали более сухими и пружинящими
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Марина определённо не технарь, поскольку не слишком много сотрудничала с парами, но она превосходный психолог на этом уровне, то есть на самом высоком. Чем мне действительно нравятся ребята — они стали выглядеть гораздо более профессионально. У них изменились тела — они стали более сухими и пружинящими, изменилось отношение к работе. Я вижу, насколько они собраны и сконцентрированы, в каждом движении», — сказал Васильев в интервью RT.

Ранее Васильев объяснил, почему организаторы ЧЕ в Граце поступили неправильно по отношению к фигуристкам.

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