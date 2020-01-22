Самарин: хотел показать чистое катание, а показал как обычно

Россиянин Александр Самарин прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

«Я хочу сказать всем спасибо за поддержку и веру, моей команде, что со мной работают. Больше мне сказать нечего. Это было обдуманное решение убрать из программы четверной. Хотел показать чистое катание, а показал как обычно», — приводит слова Самарина ТАСС.

По итогам проката короткой программы Самарин набрал 74,77 балла и занял 13-е место. Произвольную программу спортсмены представят 23 января.

Ранее сообщалось, что Артур Даниелян оценил своё выступление в короткой программе на ЧЕ.