Самарин: хотел показать чистое катание, а показал как обычно

Короткая ссылка
Россиянин Александр Самарин прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Самарин: хотел показать чистое катание, а показал как обычно
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«Я хочу сказать всем спасибо за поддержку и веру, моей команде, что со мной работают. Больше мне сказать нечего. Это было обдуманное решение убрать из программы четверной. Хотел показать чистое катание, а показал как обычно», — приводит слова Самарина ТАСС.

По итогам проката короткой программы Самарин набрал 74,77 балла и занял 13-е место. Произвольную программу спортсмены представят 23 января.

Ранее сообщалось, что Артур Даниелян оценил своё выступление в короткой программе на ЧЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить