Мировой рекорд и три первых места россиян: Бойкова и Козловский выиграли короткую программу среди пар на ЧЕ в Граце

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в состязаниях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце. Ученики Тамары Москвиной установили новый мировой рекорд, набрав 82,34 балла. Второе место занял ещё один российский дуэт — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали третьими из-за сорванной поддержки.

Соревнования спортивных пар на чемпионате Европы ещё до их начала можно было назвать чуть менее интересными, чем последний чемпионат России. Всё-таки в Красноярске выступало не меньше четырёх дуэтов мирового уровня, а в Грац смогли приехать только три российские пары (без Анастасии Мишиной и Александра Галлямова).

Но интриги состязаниям добавлял тот факт, что ни одному из российских дуэтов в этом сезоне, в том числе попавших в сборную, не удалось стать непобедимым. Неудачи постигали и Евгению Тарасову с Владимиром Морозовым, и Анастасию Бойкову с Дмитрием Козловским, и Дарью Павлюченко с Денисом Ходыкиным. Чемпионат Европы вполне мог стать камнем преткновения для кого-то из них, тем более что определённые сигналы были. Так, чемпионы России Бойкова и Козловский на первой тренировке совсем не соответствовали своему статусу и много ошибались. Конечно, далеко идущих выводов делать не стоило, но болельщиков это могло слегка смутить.

Тарасова и Морозов открывали сильнейшую разминку, в которой, помимо российских пар, оказались итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе. Вице-чемпионы Европы начали выступление под «Болеро» с великолепной подкрутки и идеального исполнения тройного тулупа. Пара не забывала и о том, чему её научила в США Марина Зуева, — фигуристы катались как единое целое.

Пока не случился неожиданный срыв — на поддержке у Морозова согнулось колено, он стал терять равновесие и едва не уронил партнёршу. Падения удалось избежать, но самый дорогой элемент программы рассыпался. Эмоции, с которыми выступали спортсмены, сразу же пропали, и остаток программы они уже едва докатывали. Вместо того чтобы впервые в сезоне набрать больше 80 очков, Тарасова и Морозов ограничились оценкой 73,50 балла. При этом россияне всё равно захватили лидерство.

Делла Моника и Гуаризе могли воспользоваться таким подарком судьбы и хотя бы на один день взойти на промежуточный пьедестал почёта, который, по всем прогнозам, должен был стать чисто российским. Но итальянцам не удалось справиться с выбросом риттбергер, к тому же судьи снизили им оценки за компоненты. Их результата хватило только на то, чтобы обеспечить себе ещё одно попадание в группу сильнейших в произвольной программе.

Павлюченко и Ходыкин приехали в Грац уже гораздо более опытной парой, чем на прошлом чемпионате Европы. Это чувствовалось в каждом их движении, в уверенности, с которой фигуристы подходили к каждому элементу. Исполнив подкрутку на четвёртый уровень, пара покорила зрителей безупречным выбросом тройной риттбергер с точным приземлением партнёрши в музыку. Из-за неидеального вращения судьи оценили выступление россиян чуть хуже их максимума в этом сезоне, но они всё равно обошли Тарасову и Морозова с результатом 74,92 балла.

Закрывали соревнования Бойкова и Козловский под инструментальную композицию My Way. Едва пара вышла на лёд, как от тревог и проблем на тренировках не осталось и следа. Тройной сальхов и одинаково долгий выезд фигуристы будто скопировали друг у друга. За подкруткой четвёртого уровня последовал невероятно выверенный выброс тройной флип, за который только один судья рискнул поставить меньше четвёрки.

Целостность образа, вселяющего в каждого болельщика оптимизм, не была нарушена ни разу, и Бойкова с Козловским получили за это щедрое вознаграждение. Они побили мировой рекорд китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна. Чемпионы России набрали 82,34 балла и почти на восемь очков опередили ближайших преследователей.

Произвольная прокат у пар пройдёт 24 января и тоже будет завершать соревновательный день. Бойкова и Козловский будут иметь все шансы подняться с прошлогодней третьей ступеньки пьедестала почёта на первую, а за серебро заново развернётся борьба между Тарасовой с Морозовым и Павлюченко с Ходыкиным. Разница почти в полтора балла между ними не будет иметь никакого значения, если пока что действующие вице-чемпионы Европы больше не будут допускать досадных ошибок.