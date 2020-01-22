Ламбьель считает, что место лидера в мужском одиночном катании вакантно

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Бывший швейцарский фигурист, а ныне тренер и хореограф Стефан Ламбьель высказал мнение, что место лидера в мужском одиночном катании на текущий момент вакантно.
Ламбьель считает, что место лидера в мужском одиночном катании вакантно
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«На этом чемпионате Европы мы видим совершенно новое поколение фигуристов: это и Дмитрий Алиев, и Александр Самарин, и тот же Денис Васильев, которого я тренирую с тех времён, когда он был совсем юниором и соревновался с этими же ребятами», — рассказал Ламбьель корреспонденту RT Елене Вайцеховской.

Он отметил, что ему очень нравится видеть, как все эти дети становятся взрослыми.

«Им сейчас тяжело, потому что всегда сложно выступать, понимая, что место лидера вакантно. После ухода Хавьера Фернандеса оно реально вакантно, и мысль, что его можешь занять именно ты, заставляет многих нервничать сверх меры. Отсюда столько ошибок. Я, например, считал до начала соревнований, что фаворитом будет француз Кевин Эймоз, а он даже не отобрался в финал», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Алиев занимает второе место после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию.

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