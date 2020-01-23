Возвращение интриги: Синицина и Кацалапов откатали ритм-танец на ЧЕ не хуже Пападакис и Сизерона

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце начались соревнования в танцах на льду. Лидерство после ритм-танца захватили пятикратные победители турнира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции. Однако они не смогли заработать комфортный для себя отрыв от преследователей. Российский дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов уступил им всего лишь пять сотых балла. На третьем месте расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Ещё одна российская пара Александра Степанова — Иван Букин показала четвёртый промежуточный результат.

Танцы на льду стали единственным видом на нынешнем чемпионате Европы по фигурному катанию, в котором участвуют победители прошлого турнира. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не просто приехали в Грац защищать титул — они нацелились на держащийся с 1976 года рекорд по количеству титулов, принадлежащий Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову. Французам не хватает двух золотых медалей, чтобы выбиться в лидеры, но сравняться с великими советскими танцорами они могут уже в ближайшие два дня.

Первыми из россиян выступали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Возвращение на европейскую сцену получилось для пары слишком волнительным. Партнёр не справился с эмоциями, стараясь воплотить свой яркий образ из фильма «Величайший шоумен»: во время финнстепа он едва удержал равновесие.

Эта часть вообще у российского дуэта оказалась самой неудачной — арбитры могли обратить внимание и на несколько шагов, выбивавшихся из музыки. Все остальные составляющие хорошего танца у Загорски и Гурейро присутствовали, так что в целом оценкой они могли быть довольны. Пара набрала 75,10 балла, уступив своему рекорду сезона совсем немного, и заняла промежуточное первое место.

Россияне так и оставались лидерами до появления главных звёзд вечера. Выступавшие после них представители Польши Наталья Калишек и Максим Сподырев ошибались в паттерне и твизлах. Британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон в целом справились с прокатом, но их финнстеп оказался первого уровня, и пара уступила Загорски и Гурейро меньше балла.

Бывшие российские танцоры Мария Казакова и Георгий Ревия, теперь выступающие за Грузию, после своей победы в финале юниорского Гран-при показали новый ритм-танец с совсем неудавшейся средней секцией. Наконец, испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас порадовали классным перевоплощением в героев фильма «Бриолин», но затянули с поддержкой и сразу упали ниже третьего места.

Заключительная группа участников оказалась по сравнению с предыдущей просто командой из другой лиги. Прошлогодние бронзовые призёры Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри буквально растопили лёд своим зажигательным танцем, в котором технике уделялось огромное внимание. Даже на финнстепе итальянцы заработали четвёртый уровень сложности, что казалось невозможным для кого-либо в этот день. Они набрали 84,66 балла — на этот результат теперь приходилось ориентироваться другим парам.

Даже Пападакис и Сизерону требовалось держать эти цифры в уме во время своей «Аэробики». В этот раз привычного драйва в их исполнении было чуть меньше, и судьи уже не спешили переписывать мировые рекорды. Одному из них захотелось оценить на двойку финнстеп, пятёрки получили только два элемента, техническую панель не удовлетворили дорожки шагов. Компоненты у французов были по-прежнему фантастические, и они позволили с запасом перекрыть результат Гиньяр и Фаббри — пятикратные чемпионы Европы заработали 88,78 балла.

Александре Степановой и Ивану Букину соперничать нужно было с итальянцами, но судьи не предоставили им такого шанса. Танец россиян был содержательным и страстным — один финальный поцелуй чего стоил. Но в технике разница между ними составила полтора балла — самые высокие уровни получили только твизлы и поддержка. Степанова и Букин закономерно обошли Гиняьр и Фаббри в компонентах, но не в суммарной оценке, которая составила 83,65 балла.

Испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин в основную борьбу решили не вмешиваться. Их проблемы начались уже на твизлах и продолжились на финнстепе. Оба элемента были так низко оценены, что пара даже не осталась в сильнейшей разминке. Они набрали 73,44 балла, так что в субботнем розыгрыше медалей Загорски и Гурейро смогут представить свой произвольный прокат одними из последних.

Ритм-танец закрывали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Ещё до начала музыки россияне удивили зрителей — партнёр решил выступать в свитере вместо пиджака, разрушив устоявшийся образ героя мюзикла «Поющие под дождём». Но если именно смена гардероба помогла Кацалапову раскрепоститься и безупречно исполнить все элементы, в том числе непокорные твизлы, из-за которых дуэт год назад остался без награды, то этот шаг оказался гениальным.

Синицина и Кацалапов парили надо льдом весь танец и вызвали восторг у судей. При одинаковой технической базе россияне обошли Пападакис и Сизерона в надбавках за элементы — даже такая скромная и ничего, по сути, не значащая победа недавно казалась невозможной. В компонентах у двух ведущих дуэтов Европы была зафиксирована ничья — россияне были признаны лучшими в артистизме и передаче музыки, в связующих элементах пары набрали одинаковые баллы, а французам досталось первенство в построении программы и владении коньком.

Последний фактор стал решающим в споре за малую золотую медаль. Синицина и Кацалапов проиграли Пападакис и Сизерону лишь пять сотых балла — таким маленьким преимущество французов над соперниками не было с прошлого олимпийского цикла. Вопрос об их шестом титуле чемпионов Европы повис в воздухе и может быть отложен до следующего раза. Российский дуэт уже сделал для фигурного катания очень многое — вернул в танцы на льду пропавшую на несколько лет интригу.