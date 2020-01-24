Первый после Плющенко: Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию

Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании. На турнире в Граце 20-летний россиянин побил собственное достижение в произвольной программе и принёс стране первое золото с 2012 года, когда лидировал Евгений Плющенко. Серебро досталось 16-летнему Артуру Даниеляну. Третье место занял ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили из Грузии. Александр Самарин завершил турнир на десятом месте.

Ожидания от произвольной программы мужчин на чемпионате Европы у россиян, скорее всего, были неоднозначные. С одной стороны, Дмитрий Алиев и Артур Даниелян попали в тройку лучших по итогам первого дня, а их соседями по протоколу оказались вовсе не те фигуристы, которых можно было считать непобедимыми.

C другой стороны, оставалась тревога по поводу Александра Самарина. Вице-чемпион Европы занял лишь 13-е место и даже не попал в предпоследнюю разминку. Впрочем, недавно тот же Даниелян сумел на чемпионате России с 13-го места подняться на второе, а отыгрывать по баллам ему приходилось даже больше, чем предстояло Самарину. При безупречном катании и раскрытии всего своего потенциала он тоже мог бы перевернуть ход соревнований.

Но чуда не произошло. Первый же прыжковый элемент пошёл не так, как было запланировано, — четверной лутц остался без каскада. Следующий в списке четверной тулуп получился с сомнительным приземлением. Самарин немного пришёл в чувство, исполнив редкий каскад лутц — ойлер — флип, но во второй половине программы всё опять стало слишком грустно. За помаркой на одном тройном акселе последовало падение на другом, а финальный риттбергер обернулся «бабочкой».

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Самарин набрал всего 220,43 балла и даже не захватил промежуточное лидерство, хотя и имел самую высокую позицию после короткой программы в своей группе. Сомневаться в том, что Алиев и Даниелян окажутся выше Самарина, не приходилось.

А это означало одно — он не смог отобраться на чемпионат мира через турнир в Граце, так как сборную там смогут представить только два спортсмена вместо трёх. Федерации фигурного катания на коньках России придётся решать непростой вопрос, кому теперь достанется квота — либо Даниеляну, у которого в приоритете всё-таки юниорский чемпионат мира, либо разочаровавшему на третьем подряд турнире Самарину, либо проводить дополнительный отбор в сборную на, к примеру, финале Кубка России.

До выступления предпоследней группы участников положение Самарина слегка улучшилось — четыре фигуриста набрали в сумме ещё меньше баллов, так что недавний лидер сборной России сумел подняться до первой десятки. Ориентиром для сильнейшей разминки стал итальянец Даниэль Грассль, показавший лучший прокат жизни с четверными лутцем, флипом и риттбергером и заработавший в сумме 244,88 балла.

У немца Пауля Фенца и латвийца Дениса Васильева не получилось сместить молодого фигуриста из Италии — их техническая база была слабее, да и исполнены программы были хуже. А грузину Морису Квителашвили удалось приблизиться к первой для своей страны медали в мужском одиночном катании. Даже с одним падением на четверном тулупе он обошёл Грассля на неполные два балла — ученики Этери Тутберидзе не были так близки к пьедесталу почёта чемпионата Европы со времён Сергея Воронова в 2015 году.

Следом на лёд вышел Артур Даниелян выступать под «Травиату». 16-летний фигурист сразу выложил свои козыри и исполнил два четверных сальхова с одним тройным. Но дальше он заставил болельщиков понервничать — за помаркой на тройном акселе последовало совсем обидное падение на тройном лутце. Даниелян остаток программы откатал чисто и до конца не мог понять, каким же будет в итоге его результат. Судьи всё-таки отметили его прорыв в текущем сезоне — он обошёл Квителашвили всего лишь на три сотые балла!

Дмитрий Алиев пошёл ещё дальше, его прокат под Sound of Silence был безупречным. Наконец-то одному из самых одарённых, но нестабильных фигуристов страны удалось воплотить всё задуманное на льду. Та уверенность, с которой он выполнил четверной лутц и два тулупа в четыре оборота, не оставляла сомнений — ученик Евгения Рукавицына нацелился на золото. Алиев установил два личных рекорда и набрал в сумме 272,89 балла.

Оставалось сказать своё слово Михалу Бржезине. Для 29-летнего чеха выиграть медаль на своём 13-м континентальном первенстве было пределом мечтаний. Но уже в начале проката под The Beatles стало ясно, что ему вернуться на пьедестал почёта спустя семь лет не удастся. Ни одна из трёх попыток Бржезины исполнить четверной сальхов не увенчалась успехом, а две из них вовсе обернулись падениями. Зал всеми силами поддерживал опытного спортсмена, который нисколько не унывал от такого провального старта. Но в конце он всё-таки не мог не расстроиться из-за того, что с первого места опустился на седьмое.

Дмитрий Алиев стал новым чемпионом Европы после семилетнего правления Хавьера Фернандеса и принёс России первое золото в мужском одиночном катании после Евгения Плющенко. Артур Даниелян выиграл серебро и стал самым молодым призёром соревнований в XXI веке, а Морис Квителашвили, в прошлом представлявший Россию, получил бронзовую медаль под флагом Грузии.