Гончаренко: Самарин был очень замкнутый на ЧЕ

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала выступление Александра Самарина на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

«Мне кажется, на этих соревнованиях он выступал совсем без настроения, выходил на короткую и произвольную программы какой-то поникший. Он, конечно, включил свой характер. В произвольной он выполнил три сложных прыжка качественно, но потом допустил ошибки, падение с акселя его выбило. И в конце этот риттбергер... Он просто отпустил себя, как будто программа закончилась», — приводит слова Гончаренко РИА Новости.

Она отметила, что, будучи профессиональным спортсменом, нужно доводить своё выступление до конца.

«Жалко. Но выступал он без куража, был очень замкнутый», — добавила эксперт.

По итогам выступления на чемпионате Европы 21-летний Самарин занял десятое место, набрав по сумме двух прокатов 220,43 балла — 74,77 за короткую и 145,66 за произвольную программы.