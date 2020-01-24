Уткин: мне серьёзно досталось от Тарасовой за то, что я толстый

Известный журналист и блогер Василий Уткин рассказал о знакомстве с тренером и телекомментатором Татьяной Тарасовой.

«Это случилось в ноябре 1997-го, когда готовились к первой зимней Олимпиаде «Плюса» в Нагано. Было ясно, что у нас нет права на трансляции, но мы могли делать что угодно другое. Накануне, как раз где-то в ноябре, мы снимали специальную программу — если коротко, Новый год на НТВ-плюс. Приглашали разных спортсменов, а происходило всё в ресторане «38 попугаев», прямо под Никулинским цирком», — приводит слова Уткина Sport24.

Журналист рассказал, что во время съёмок Тарасова позволила себе ряд достаточно жёстких шуток в его адрес.

«Тарасова, проживающая тогда в Америке, не имела обо мне ни малейшего представления. Настроение у неё было, как всегда, саркастическое — она же звезда. А разговаривать с ней посадили именно меня. Естественно, в паузах мне серьёзно досталось за то, как я одет, за то, что я толстый. Но у меня была толстая шкура, поэтому было всё равно», — добавил Уткин.

Ранее Уткин объяснил, почему ему хочется защитить Тарасову.