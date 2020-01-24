Уткин объяснил, почему ему хочется защитить Тарасову

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Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался об отношении к тренеру, а также комментатору Татьяне Тарасовой.
Уткин объяснил, почему ему хочется защитить Тарасову
  • РИА Новости

«Когда работаешь комментатором или открываешь свою личность, становишься беззащитен. Тогда в открытую душу могут и булавку воткнуть, и соли насыпать, и горчицы добавить. Тарасова в этом отношении — открытый нерв, и она бывает беззащитна. Именно поэтому мне всегда казалось важным её поддержать и защитить. Мы не общаемся и не дружим, я не видел её около трёх лет. Но она дорогой персонаж моего телевидения, которое ушло, а также дорогой персонаж из детства, которое уже не вернётся. Она выдающийся комментатор, достояние нашей профессии», — приводит слова Уткина Sport24.

Журналист также отметил, что Тарасову сложно сравнивать с другими комментаторами, поскольку она является единственной в своём роде.

«Её работа доставляет мне эстетическое удовольствие. Татьяна Анатольевна бесконечно крута, но подражать ей невозможно и бессмысленно. Во-первых, потому, что она трудится в специфическом жанре экспертного комментария, который не распространён в других областях. Во-вторых, потому, что её комментарий очень личный и эта личность неотделима от слов. Все риторические приёмы и интонации бессмысленны без фигуры Тарасовой», — добавил Уткин.

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