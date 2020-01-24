Плющенко: Алиев заслужил победу на чемпионате Европы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал победу Дмитрия Алиева на чемпионате Европы 2020 года в австрийском Граце.

«Мои поздравления, это потрясающая новость, наконец-то после такой длительной паузы у нас есть новый чемпион Европы», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Он также выразил надежду, что российские фигуристы смогут достойно выступить на чемпионате мира и зимних Играх 2022 года в Пекине.

«Алиев заслужил эту победу, он долго шёл к этой цели. Это очень хороший спортсмен, он обладает многими четверными прыжками», — добавил олимпийский чемпион.

20-летний Алиев сумел стать первым россиянином со времён Плющенко, завоевавшим золото в одиночном мужском катании на чемпионате Европы. По сумме двух программ россиянин набрал 272,89 балла — 88,45 за короткую и 184,44 за произвольную программы.

Ранее сообщалось, что Алиев назвал победу на ЧЕ самым счастливым днём в спортивной карьере.