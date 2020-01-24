Алиев о победе на ЧЕ: благодарен себе и своим тренерам за сегодняшний день

Российский фигурист Дмитрий Алиев поделился эмоциями от победы на чемпионате Европы 2020 года в австрийском Граце.

«В конце программы, когда осознал, что прокат получился достойным, у меня всплыли в голове картинки, как я готовился к турниру. Мне кажется, это слёзы радости и преодоления самого себя. Эмоционально прокат был для меня тоже трудным, так как переживал и волновался. Но сейчас я очень счастлив, благодарен себе и своим тренерам за сегодняшний день», — приводит слова Алиева ТАСС.

20-летний Алиев сумел стать первым россиянином со времён Евгения Плющенко, завоевавшим золото в одиночном мужском катании на чемпионате Европы. По сумме двух программ россиянин набрал 272,89 балла — 88,45 за короткую и 184,44 за произвольную программу.

Ранее Плющенко заявил, что Алиев заслужил победу на чемпионате Европы.