Жёсткий ответ Тарасовой, скромность Косторной и амбиции Туктамышевой: что обсуждают в мире фигурного катания после ЧЕ

Татьяна Тарасова резко отреагировала на критику со стороны немецкого функционера Удо Дёнсдорфа в адрес российских одиночниц. Она призвала его сосредоточиться на ситуации в его собственной сборной. Чемпионка Европы Алёна Косторная скромно оценила своё выступление на турнире, заявив, что откаталась «на троечку». А Елизавета Туктамышева заявила о намерении отобраться на континентальное первенство 2021 года. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Критика россиянок и признание отца Алиева

Чемпионат Европы по фигурному катанию завершился несколько дней назад, однако разговоры о нём ведутся до сих пор. Неоднозначное высказывание спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорфа о российских одиночницах вызвало волну негодования среди отечественных специалистов. По мнению функционера, появление одной за другой юных спортсменок, не оставляющих шансы своим соперницам, не только выглядит как конвейер, но и убивает конкуренцию в спорте.

В ответ заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала Дёнсдорфа сосредоточиться на проблемах собственной сборной, которая в настоящий момент находится в кризисе.

«Результаты спортсменов по сравнению с временами великой Ютты Мюллер мизерные! Если возраст разделят, то им будет ещё хуже. Они будут проигрывать во всех возрастах. Будет три возраста — будут проигрывать в трёх. Будут четыре — в четырёх. С большим перевесом. Зависть — это большой грех! И надо об этом помнить!» — приводит слова Тарасовой Sport24.

На континентальном первенстве в австрийском Граце три верхние строчки заняли Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно. По словам олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Навки, именно этот факт вызвал негодование немецкого функционера.

«Когда русские выигрывают, всё время кто-то возмущается. Каждый случай спортсмена индивидуален. Карьера может продолжаться до 30 лет, а может в 17 лет закончиться. Точно не могу сказать за каждую фигуристку. Я, например, после 30 выиграла Олимпиаду», — приводит слова Навки Sputnik.

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При этом на первенстве континента ни одна из россиянок не избежала падений в произвольной программе, но задел после короткой не оставил шансов их соперницам. Некоторые предположили, что ошибки связаны с их изменениями в росте, однако серебряная медалистка чемпионата мира 2015 года Алёна Леонова выразила мнение, что фигуристки испытывали усталость после чемпионата России.

«Мы привыкли, что девчонки катаются чисто, но они же не роботы. Может быть, сейчас им дадут немного выдохнуть, а дальше с новыми силами начнётся подготовка к первенству планеты. Если после чемпионата России почти сразу нужно было начинать подготовку к Европе, то сейчас можно сделать паузу, время для этого есть», — заявила Леонова в интервью порталу «Команда России».

Интересно, что новоиспечённая чемпионка Европы Косторная весьма скромно оценила свой результат.

«На троечку, могла откататься лучше! Это был не тот результат, который нужно было показать, но в целом я довольна», — сказала Косторная в эфире Первого канала.

Триумфатором мужских соревнований стал россиянин Дмитрий Алиев. Его отец Сергей Алиев похвалил трудолюбие сына и рассказал, на какие жертвы ему самому приходится идти.

«Мы послали Диме и его тренеру смс. Когда всё улеглось, примерно в два часа ночи по московскому времени он нам позвонил и спросил: «Пап, ты доволен?» У меня были слёзы, ощущение радости и усталости. Понимаете, чтобы достичь такого успеха, нужно чем-то жертвовать. Я вижу сына в год не больше 3—5 дней. Когда дитя далеко, ты не видишь, как он спит, как ест. Это тяжело», — цитирует Алиева-старшего «Комсомольская правда».

Прогнозы на ЧМ и состав сборной России

После чемпионата Европы многие специалисты традиционно подводят предварительные итоги сезона и исходя из этого делают прогнозы на чемпионат мира, который в нынешнем году пройдёт в середине марта в канадском Монреале. Заслуженный тренер России Алексей Горшков предположил, что победа танцевального дуэта Виктория Синицина — Никита Кацалапов станет отправной точкой для отечественного парного катания.

«Это поистине историческая победа, Россия шесть лет была без золота в танцах. Очень надеюсь, что теперь переломится ситуация в нашем противоборстве с монреальской международной школой. Гегемония французского дуэта Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон прервана, дальнейший русский прорыв очень возможен», — приводит слова Горшкова издание «Подмосковные вечера».

В свою очередь, победители соревнований спортивных пар Александра Бойкова — Дмитрий Козловский решили воздержатся от громких заявлений и не стали включать себя в число фаворитов предстоящего первенства планеты. По словам партнёра, подобные мысли могут сыграть с любым спортсменом злую шутку.

«У нас же такой вид спорта — индивидуальный, где нет прямого взаимодействия с оппонентами. Мы не бежим спринтерскую дистанцию параллельно друг с другом. Мы не выходим биться, как в боксе. Это всё опосредованно: выступили — получили баллы. Это заочная борьба. Вот поэтому, когда мы катаемся, мы соревнуемся сами с собой», — рассказал Козловский в интервью ТАСС.

Тем временем болельщики с нетерпением ждут объявления состава сборной России на турнир в Монреале. Однако президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков призвал не торопить события и дождаться возвращения всех спортсменов с чемпионата Европы.

«Фигуристы ещё не слезли с пьедестала чемпионата Европы, а вы уже хотите знать состав. Они ещё летят. Они в пути. Сборная США уже объявила состав? Это их проблемы. Мы ещё должны собраться, всё обсудить», — пояснил Горшков порталу «Спорт день за днём».

Планы Косторной и выход в свет Медведевой

В нынешнем сезоне проблемы с коньками уже стоили некоторым россиянам результатов. Так, серебряная медалистка Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева была вынуждена сняться с произвольной программы первенства страны из-за поломки ботинок, а бронзовому призёру командного чемпионата мира 2019 года Александру Самарину пришлось сменить спортивную обувь непосредственно перед стартом континентального первенства, что вряд ли сказалось на его форме в лучшую сторону.

Во избежание схожей ситуации обладательница серебра турнира в Граце Щербакова начнёт обкатывать новые коньки уже сейчас.

«Времени до соревнований будет чуть больше. Сначала раскатаю, дальше будем отрабатывать программы и учить новые элементы. На другие старты ехать пока не планируем», — рассказала фигуристка.

Чемпионат Европы завершился традиционным торжественным ужином, однако организаторы решили разнообразить мероприятие, добавив в него местного колорита. Всем участникам было предложено станцевать вальс. В одной паре оказались победители мужского и женского турниров. Делясь впечатлениями от события, Косторная рассказала, что теперь у неё появилась новая цель.

«Пойду учиться танцевать вальс. Зачем? Попали в ситуацию, что не умеем танцевать, и это надо как-то исправлять!» — заявила Косторная.

В отличие от представителей многих других видов спорта, фигуристы постоянно находятся под пристальным вниманием болельщиков. На днях Медведева была замечена в компании коллеги по группе Брайана Орсера, канадца Нама Нгуена. Спортсменов связывают дружеские отношения, и один из вечеров они провели в ресторане.

Позже Нгуен поделился со своими подписчиками в Instagram видео, на котором присутствовала и россиянка.

«Специальный гость этого вечера», — сказал канадец.

Ещё одна одиночница, пропускающая чемпионат Европы, а за ним и первенство планеты, — Елизавета Туктамышева. Несмотря на высокую конкуренцию со стороны более молодых коллег, она не только не намерена вешать коньки на гвоздь, но и планирует попасть на чемпионат Европы 2021 года.

«Круто стать частью такого события, как это, особенно интересно было оказаться на чемпионате Европы не в качестве зрителя, а в качестве комментатора — незабываемый опыт. Однако на следующий год я приложу все усилия, чтобы попасть в число участников. Всё-таки прежде всего я спортсменка, а потом комментатор», — написала Туктамышева в Instagram.

Между тем стало известно, что чемпионка мира примет участие в церемонии закрытия теннисного турнира St. Petersburg Ladies’ Trophy, который пройдёт в начале февраля в северной столице. Эту информацию подтвердил генеральный директор турнира Александр Медведев, при этом не уточнив, в чём именно будет заключаться её роль.

«Она может эффектно действовать в показательных номерах», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

А вот поклонников танцевальной пары Бетина Попова — Сергей Мозгов ждало разочарование. Их наставница Анжелика Крылова объявила, что фигуристы рискуют пропустить сезон-2020/21 из-за травмы Мозгова. По её словам, на данный момент их тренировки сошли на нет, а значит, они полностью выпали из рабочего графика.

«Вроде в следующем месяце Сергей будет оперироваться за границей. Очень жалко, что они выбыли, потому что всё было: и программы, и всё остальное. То, что зависело от меня, я делала, но такая ситуация сложилась, что по здоровью они не могут выступать и не могу сказать всей перспективы на следующий сезон, ничего ещё не известно», — рассказала Крылова.