Тарасова: зависть — большой грех

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала реакцию Федерации фигурного катания Германии на победы российских фигуристок.

«Мне кажется, что у спортивного директора Федерации фигурного катания Германии существуют вопросы, которые связаны с его федерацией и выступлением его команды. Ему нужно сосредоточиться на этом, так как результаты спортсменов по сравнению с временами великой Ютты Мюллер мизерные! Если возраст разделят, им будет ещё хуже. Они будут проигрывать во всех возрастах. Станет три возраста — станут проигрывать в трёх. Будет четыре — в четырёх. С большим перевесом. Зависть — большой грех! И нужно об этом помнить!» — приводит слова Тарасовой Sport24.

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф выразил недовольство по поводу результатов российских фигуристок на чемпионате Европы в Австрии.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы выиграли золото во всех видах программы чемпионата Европы.