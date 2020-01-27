Тарасова: зависть — большой грех

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала реакцию Федерации фигурного катания Германии на победы российских фигуристок.
Тарасова: зависть — большой грех
  • РИА Новости

«Мне кажется, что у спортивного директора Федерации фигурного катания Германии существуют вопросы, которые связаны с его федерацией и выступлением его команды. Ему нужно сосредоточиться на этом, так как результаты спортсменов по сравнению с временами великой Ютты Мюллер мизерные! Если возраст разделят, им будет ещё хуже. Они будут проигрывать во всех возрастах. Станет три возраста — станут проигрывать в трёх. Будет четыре — в четырёх. С большим перевесом. Зависть — большой грех! И нужно об этом помнить!» — приводит слова Тарасовой Sport24.

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф выразил недовольство по поводу результатов российских фигуристок на чемпионате Европы в Австрии.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы выиграли золото во всех видах программы чемпионата Европы.

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