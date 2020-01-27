В Германии недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф выразил недовольство победой россиянок на чемпионате Европы в австрийском Граце.

«Это слишком по-детски. Не думаю, что это хорошо для спорта», — приводит слова Дёнсдорфа Sueddeutsche Zeitung.

Он сравнил Россию с фабрикой по производству новых фигуристок.

«Спорт живёт конкуренцией. Поэтому такое развитие — это нехорошо», — добавил Дёнсдорф.

Победительницей чемпионата Европы стала Алёна Косторная с результатом 240,81 балла по сумме короткой и произвольных программ. Второе место заняла Анна Щербакова (237,76). Бронзу выиграла Александра Трусова (225,34).

Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что постарается отобраться на чемпионат Европы в 2021 году.