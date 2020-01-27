В Германии недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
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- РИА Новости
«Это слишком по-детски. Не думаю, что это хорошо для спорта», — приводит слова Дёнсдорфа Sueddeutsche Zeitung.
Он сравнил Россию с фабрикой по производству новых фигуристок.
«Спорт живёт конкуренцией. Поэтому такое развитие — это нехорошо», — добавил Дёнсдорф.
Победительницей чемпионата Европы стала Алёна Косторная с результатом 240,81 балла по сумме короткой и произвольных программ. Второе место заняла Анна Щербакова (237,76). Бронзу выиграла Александра Трусова (225,34).
Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что постарается отобраться на чемпионат Европы в 2021 году.