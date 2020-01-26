Туктамышева заявила, что постарается отобраться на чемпионат Европы в 2021 году
- РИА Новости
«Круто быть частью такого события. Особенно интересно было оказаться на чемпионате Европы не в качестве зрителя, а в качестве комментатора. Незабываемый опыт. Однако на следующий год я приложу все силы, чтобы попасть в число участников. Всё-таки прежде всего я спортсменка, а затем комментатор», — написала Туктамышева в Instagram.
Российская фигуристка является победительницей чемпионата Европы 2015 года.
Ранее Туктамышева заявила, что не собирается менять спортивное гражданство.