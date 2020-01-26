Туктамышева заявила, что постарается отобраться на чемпионат Европы в 2021 году

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём опыте работы комментатором, а также заявила о намерении пробиться в число участников чемпионата Европы в следующем году.
Туктамышева заявила, что постарается отобраться на чемпионат Европы в 2021 году
  • РИА Новости

«Круто быть частью такого события. Особенно интересно было оказаться на чемпионате Европы не в качестве зрителя, а в качестве комментатора. Незабываемый опыт. Однако на следующий год я приложу все силы, чтобы попасть в число участников. Всё-таки прежде всего я спортсменка, а затем комментатор», — написала Туктамышева в Instagram.

Российская фигуристка является победительницей чемпионата Европы 2015 года.

Ранее Туктамышева заявила, что не собирается менять спортивное гражданство.

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