Туктамышева заявила, что постарается отобраться на чемпионат Европы в 2021 году

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём опыте работы комментатором, а также заявила о намерении пробиться в число участников чемпионата Европы в следующем году.

«Круто быть частью такого события. Особенно интересно было оказаться на чемпионате Европы не в качестве зрителя, а в качестве комментатора. Незабываемый опыт. Однако на следующий год я приложу все силы, чтобы попасть в число участников. Всё-таки прежде всего я спортсменка, а затем комментатор», — написала Туктамышева в Instagram.

Российская фигуристка является победительницей чемпионата Европы 2015 года.

Ранее Туктамышева заявила, что не собирается менять спортивное гражданство.