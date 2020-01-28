Ученица Тутберидзе Канышева заявила о переходе в танцы на льду

Российская фигуристка Алёна Канышева, занимавшаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала, что из-за травмы уходит из одиночного катания и намерена попробовать себя в танцах на льду.

«Я ухожу из одиночного катания и попробую себя в танцах на льду. Травма, которую я получила в ноябре 2018 года, не даёт мне выполнять необходимую прыжковую нагрузку. Хочу выразить благодарность команде Этери Тутберидзе за возможность выучить 4Т — это была моя мечта! Буду скучать по одиночному катанию и работать дальше! Обещаю, что приложу все усилия, чтобы выйти на достойный уровень в танцах на льду», — написала Канышева в своём Instagram.

14-летняя фигуристка является бронзовой призёркой юниорского финала Гран-при сезона-2018/19.

Ранее Косторная оценила результат ЧЕ на троечку.