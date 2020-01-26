«Рада просто находиться на пьедестале»: как ученицы Тутберидзе отреагировали на свой триумф на чемпионате Европы

Новоиспечённая чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная призналась, что не задумывалась о победе перед началом турнира в Граце. Она добавила, что её целью было показать себя, а итоговый триумф стал сюрпризом. Обладательница серебряной медали Анна Щербакова заявила, что рассчитывала на более высокие оценки в произвольной программе, а занявшая третье место Александра Трусова объяснила свою неудачу недостаточно хорошей формой после Нового года. При этом все три ученицы Этери Тутберидзе заверили, что не намерены возвращаться на юниорский уровень, поэтому их следующим стартом станет мартовское первенство планеты в Монреале.

Безоговорочным триумфом россиянок завершился чемпионат Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. По итогам короткой и произвольной программ победу одержала Алёна Косторная. Серебряная медаль осталась за Анной Щербаковой, бронзовая — за Александрой Трусовой.

Ни одной из учениц Этери Тутберидзе не удалось избежать падений в последний соревновательный день, однако задел после короткого проката и куда более сложные программы не оставили шансов их соперницам. Новоиспечённая чемпионка Европы призналась, что из-за допущенных ошибок не надеялась попасть на высшую ступень пьедестала почёта.

«Я очень рада, это стало для меня сюрпризом, так как были ошибки. Теперь я хочу улучшать свои программы, чтобы достигать ещё больших успехов. О чём думала во время проката? Честно говоря, ни о чём, потому что всегда сконцентрирована на единственной цели — чисто откататься», — заявила Косторная сразу после объявления результатов.

По словам спортсменки, перед началом турнира она не задумывалась об оценках или конкретном месте на подиуме.

«Я очень рада, что просто могу находиться на пьедестале чемпионата Европы. Даже не победа, а попадание на него — это большая радость», — призналась Косторная.

«Когда ехала на соревнования, просто хотела себя показать, не думала о местах или баллах. Сейчас стараюсь не зацикливаться на том, что было бы, если бы всё получилось. Посмотрим, что будет в следующий раз», — рассказала фигуристка на пресс-конференции.

Кроме того, она объяснила, почему не следила за выступлением соотечественниц.

«Не видела прокатов Ани и Саши, потому что меня просто не пускали ко льду, не открывали шторку. Так как баллы объявляли на двух языках, то на английский я не обращала внимания, а по-немецки просто ничего не понимала», — добавила Косторная.

Также по теме Пьедестал мечты: Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все медали ЧЕ по фигурному катанию В Граце завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Последний комплект разыграли между собой российские одиночницы. Алёна...

Две другие россиянки после соревнований были настроены менее оптимистично. Так, Щербакова показала лучший результат в произвольной программе, однако семибалльное отставание от Косторной после короткого проката не позволило ей взять золото.

«Эмоции смешанные. Хорошо начала программу, затем почувствовала, что поставили недокруты на флипе, хотелось увеличивать обороты. Конечно, четверной флип уже был исполнен на усталости, может, не так хорошо себя ощущала физически», — рассказала Щербакова.

Фигуристка призналась, что чувствовала себя более уверенно по сравнению с короткой программой. В то же время она отметила, что рассчитывала на более высокие оценки.

«Пока какое-то опустошение, завтра, наверное, осознаю и извлеку урок из этого старта. Конечно, места для меня важны, но выводы сделаю позже. Сегодня расстроена, но и радость тоже присутствует. Я очень эмоциональная: это и плюс, и минус», — резюмировала фигуристка.

Своё разочарование итогами континентального первенства не стала скрывать и Трусова. Она подчеркнула, что причиной неудач не была усталость, хотя после новогодних каникул её форма оставляет желать лучшего.

«Просто не могу сконцентрироваться, очень расстроена. Мне не удалось собраться после первого падения, поэтому последовало второе. Но я люблю выступать, когда много четверных, люблю сложный контент. С тремя четверными я не имею права на ошибку, в этом дело. В Москве мы приняли решение сократить их количество, а после Нового года не удалось всё восстановить», — объяснила Трусова.

Однако она пообещала, что будет стремиться к безошибочным выступлениям.

«Очень рада, что удалось попасть на пьедестал. В таком юном возрасте мы уже выступаем на чемпионате Европы, поедем на первенство планеты», — заключила бронзовая медалистка.

Нынешний сезон для Косторной, Щербаковой и Трусовой — первый на взрослом уровне. Вместе с тем они по-прежнему сохраняют право выступать на юниорских соревнованиях. Однако после завершения чемпионата Европы все трое заверили, что их следующий турнир — первенство планеты в Монреале, которое состоится с 16 по 22 марта.

Благодаря сразу трём медалям одиночниц россиянам удалось повторить рекорд сборной СССР по количеству завоёванных медалей на континентальном турнире. Всего в их активе десять наград различного достоинства из 12 возможных. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган положительно оценил этот успех.

«Думаю, фигуристам были правильно поставлены задачи во всех видах, и они принесли результат. Все наши спортсмены не просто достойно выступили и завоевали медали — они показали путь развития фигурного катания в мире», — подвёл итоги турнира Коган.

Схожее мнение высказала и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.