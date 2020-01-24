Курс на российский пьедестал: Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце начались соревнования женщин. По итогам короткой программы российские одиночницы заняли три первых места. Лидеру первого дня состязаний Алёне Косторной не хватило полбалла до мирового рекорда, Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова из-за ошибки на акселе замкнула тройку сильнейших.

Последними из всех участников чемпионата Европы в Граце опробовали соревновательный лёд девушки. Понимать это утверждение нужно буквально: для многих фигуристок раскатка перед пятничной короткой программой и сам прокат были первой возможностью познакомиться с ареной. Утром и за два дня до этого спортсменкам разрешалось тренироваться только на запасной арене с совсем другим по качеству льдом. В начале недели соревновательная арена была открыта для катания, но многие участницы к тому времени просто ещё не прибыли в Австрию. В числе тех, кто не торопился с приездом и должен был бороться за медали на совершенно незнакомом льду, были и россиянки.

Возможно, так организаторы турнира хотели внести хоть какую-то интригу в женские состязания. Едва ли кто-нибудь осмелился бы записать в число фавориток кого-то, кроме Анны Щербаковой, Алёны Косторной и Александры Трусовой. Их преимущество над прочими европейками в этом сезоне было колоссальным — даже худшими своими прокатами они перекрывали личные рекорды всех заявленных на турниры соперниц.

И даже вспоминать о провале Кевина Аймоза, который тоже казался главным претендентом на золото, но не отобрался в произвольную программу, было неуместным. Первые группы спортсменок, представлявших короткую программу, не набирали тех баллов, которые ученицы Этери Тутберидзе получают за одну только технику. Как бы странно это ни звучало, но выступить в субботу, 24 января, с произвольными программами они могли бы даже без исполнения прыжков в короткой.

Впрочем, лишать болельщиков такого зрелища спортсменки всё равно не собирались. На раскатке перед выступлением российские фигуристки штамповали один прыжок. Обращало на себя внимание то, что тройной аксель делала только Косторная: Трусова не решилась включить его в свою программу, ограничившись более лёгкой версией этого элемента.

После разминки на льду осталась Анна Щербакова. Чемпионка России каталась безукоризненно, с подчёркнутой лёгкостью в каждом из прыжков и чистым исполнением сложнейшего каскада тройной лутц — тройной риттбергер во второй половине. Судьи поставили Щербаковой самые высокие в карьере компоненты: она вошла в немногочисленный клуб спортсменок, вторая оценка которых превысила 35 баллов. Надбавки у россиянки были не такими щедрыми, так что личный рекорд устоял — она захватила лидерство с результатом 77,95 балла.

⛸️ Anna Shcherbakova is the full package! She finishes the Ladies Short in second place ✌️



Full results: https://t.co/b4bheqKguX#EuroFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/Tp17uV5pdM — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) January 24, 2020

Алёне Косторной такие цифры в этом сезоне покорялись много раз, и всё благодаря тройному акселю. Удивительно, но на чемпионатах Европы этот прыжок ещё никогда не демонстрировала ни одна девушка. 16-летняя россиянка стала первой — её попытка была безупречной и с уверенным выездом.

Но важнее этого исторического достижения было то, что Косторная с таким же энтузиазмом и вдохновением откатала всю оставшуюся программу. За это она тоже получила рекордные компоненты, но своё мировое достижение не улучшила — 84,92 балла.

What extension! 😻 Alena Kostornaia skates a smooth Short Program to take 🔝 in the Ladies Short Programhttps://t.co/ctxkhKToHA#EuroFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/pwYy40Fkuw — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) January 24, 2020

Немка Николь Шотт и представительница Азербайджана Екатерина Рябова в споры россиянок привычно не вмешивались. Пока они выступали, у Александры Трусовой было время собраться с мыслями, так как сама она не раз признавалась, что ей комфортнее выходить на лёд после соперниц. Но настроиться фигуристке всё-таки не удалось — свою программу под «Пер Гюнта» она начала с неудачного приземления на двойном акселе. Стоить такая ошибка могла 1,5 балла и уже исключала всякую борьбу с Щербаковой за малую серебряную медаль.

Но Трусова проявила характер и на высшем уровне откатала всю оставшуюся программу, не только чисто выполнив тройной флип и каскад из тройных прыжков лутц — тулуп, но и заработав четвёртые уровни на дорожках и вращениях, что с ней случается нечасто. Из всего трио Тутберидзе она единственная обновила личный рекорд, причём не за счёт техники, а благодаря компонентам — в этом Трусова одержала над собой большую победу, хотя и осталась третьей с результатом 74,95 балла.

Alexandra Trusova showing off her cantilever and the crowd is LOVING it !! 😍🥰 She takes third in the Ladies Short Program



Full results: https://t.co/b4bheqKguX#EuroFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/XNdUsnOq6c — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) January 24, 2020

В субботу спортсменки завершат розыгрыш медалей показом произвольных программ. По их итогам россиянки ещё могут поменяться местами в лидирующей тройке, но выпасть из неё — уже вряд ли. Ближайшая их преследовательница Алексия Паганини из Швейцарии отстала от королевы четверных прыжков Трусовой на шесть баллов.