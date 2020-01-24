Борьба друг с другом и с давлением: что ждёт Щербакову, Косторную и Трусову на ЧЕ по фигурному катанию

Последними на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце в дело вступят женщины. Неоспоримыми фаворитками соревнований являются ученицы Этери Тутберидзе — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная. У них есть все шансы на четвёртом подряд взрослом турнире втроём подняться на пьедестал почёта.

Чемпионат Европы по фигурному катанию в женском одиночном разряде уже давно превратился в своеобразную переигровку российского первенства. С 2014 года представительницам других стран не удаётся завоевать ни золото, ни серебро этого турнира. В лучшем случае россиянки делятся с соперницами бронзой, как это было в последние три года, когда на пьедестал почёта поднимались итальянка Каролина Костнер и финка Вивека Линдфорс.

В этом году должно произойти что-то невероятное, чтобы на подиум поднялся кто-то, помимо сверходарённого трио — Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной. В финале Гран-при они уже сотворили историю, став первыми фигуристками из одной страны, завоевавшими все медали. На чемпионате России в Красноярске ученицы Этери Тутберидзе тоже заняли всю призовую тройку, лишь поменявшись между собой местами.

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Так что с высокой долей вероятности в Граце вся интрига женских соревнований будет крутиться вокруг того, в каком порядке Трусова, Щербакова и Косторная теперь будут подниматься на пьедестал почёта. Если на мировых соревнованиях японские, американские и корейские фигуристки ещё могут навязывать борьбу, то в Европе пропасть между россиянками и остальными спортсменками достигла огромных размеров.

Если взять лучшие результаты всех фигуристов Старого Света в этом сезоне, то восемь первых мест останутся за россиянками. И лишь на девятом, с результатом 201,47 балла, окажется представительница Польши Екатерина Куракова, которая является уроженкой Москвы и представляла Россию до смены гражданства и переезда к канадскому тренеру Брайану Орсеру — наставнику Евгении Медведевой.

Интересно, что и после Кураковой в списке лучших европейских фигуристок сезона будут идти либо россиянки, либо их бывшие соотечественницы, такие как Виктория Сафонова из Белоруссии и Екатерина Рябова из Азербайджана. Лишь после них в рейтинге окажется немка Николь Шотт, у которой в этом сезоне лучшим результатом было 182,71 балла. Так что в Граце вполне может сложиться ситуация, когда в сильнейшей разминке произвольной программы будут только родившиеся в России фигуристки.

Но, хотя Трусова, Щербакова и Косторная являются стопроцентными фаворитами чемпионата Европы, им свои медали ещё нужно заслужить. У этого юного трио есть одна особенность — когда они не испытывают давления и катаются в своё удовольствие, то показывают безошибочное катание и радуют болельщиков рекордными баллами. Но если ученицам Тутберидзе приходится испытывать на себе определённый груз ответственности, то в свои 15 и 16 лет они начинают теряться.

Именно это произошло на чемпионате России в Красноярске, где все три фигуристки говорили, что по сравнению с предыдущим турниром им стало сложнее выступать из-за отбора в сборную страны. Особенно тяжёлым это испытание оказалось для Трусовой — ни в короткой программе, ни в произвольной она не показала своего максимума, хотя в техническом плане, по мнению экспертов, она остаётся на голову выше и Щербаковой, и Косторной.

Уроженка Рязани в последнее время часто ошибалась, и нельзя исключать, что если бы Алина Загитова не приостановила карьеру, то вполне могла бы побороться с Трусовой за путёвку на чемпионат Европы. Это означает, что возможность побороться с российской спортсменкой может возникнуть и у кого-то из соперниц на самом ЧЕ.

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На упрощение программы Трусова сейчас вряд ли пойдёт. Во-первых, фигуристка сама крайне негативно относится к идее выполнять меньше пяти четверных прыжков. А во-вторых, замена дорогостоящих элементов на простые станет слишком большим шагом назад, который не приблизит её к золоту и победе над своими партнёршами по тренерской группе. Бронзовых же медалей у фигуристки в этом сезоне уже было достаточно.

Таким образом, для успешного выступления в Граце Трусовой важно в первую очередь справиться с тем грузом ответственности, который мешает ей полностью раскрывать свои возможности. Однако пока фаворитками в споре за золото чемпионата Европы стоит считать скорее Щербакову и Косторную.

Обе фигуристки показывают близкое к идеальному в художественном смысле катание, но при этом у чемпионки России есть в арсенале не только четверной лутц, но и флип, с которого она уже не падает. В Красноярске базовая стоимость этого элемента помогла Щербаковой взять верх над Косторной, которой теперь не хватает компонентов, в том числе тройного акселя, чтобы поспеть за подругой по команде.

Женские соревнования на чемпионате Европы в Граце обещают подарить новую порцию драмы, но, в отличие от всех прочих состязаний, главными действующими лицами в ней будут, скорее всего, только три спортсменки. Если отсутствие реальных соперниц поможет Трусовой, Щербаковой и Косторной не накручивать себя и выйти на лёд уверенными, то своими выступлениями они порадуют и болельщиков, и тренеров. Если они будут так же зажаты, как в Красноярске, то результаты могут оказаться непредсказуемыми, и далеко не факт, что выигранные медали оставят самих россиянок в хорошем настроении.