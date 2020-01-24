Косторная первой в истории исполнила тройной аксель на ЧЕ

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Российская фигуристка Алёна Косторная стала первой женщиной, исполнившей тройной аксель на чемпионате Европы.
Косторная первой в истории исполнила тройной аксель на ЧЕ
  • РИА Новости

Это произошло в короткой программе на турнире в Граце, которую спортсменка выиграла с результатом 84,92 балла.

Среди европейских фигуристок, помимо Косторной, тройной аксель на международных соревнованиях исполняли только россиянки Людмила Нелидина и Елизавета Туктамышева. Однако Нелидина никогда не участвовала в континентальном первенстве, а Туктамышева не включала его в свои программы.

Ранее фигуристка Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ.

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