Косторная первой в истории исполнила тройной аксель на ЧЕ

Российская фигуристка Алёна Косторная стала первой женщиной, исполнившей тройной аксель на чемпионате Европы.

Это произошло в короткой программе на турнире в Граце, которую спортсменка выиграла с результатом 84,92 балла.

Среди европейских фигуристок, помимо Косторной, тройной аксель на международных соревнованиях исполняли только россиянки Людмила Нелидина и Елизавета Туктамышева. Однако Нелидина никогда не участвовала в континентальном первенстве, а Туктамышева не включала его в свои программы.

Ранее фигуристка Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ.