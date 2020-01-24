Фигуристка Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ

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Россиянка Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Фигуристка Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ
  • РИА Новости

За свой прокат она получила от судей 74,95 балла.

Произвольную программу спортсменки представят 25 января.

Ранее фигуристка Алёна Косторная без ошибок откатала короткую программу на ЧЕ.

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