Фигуристка Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ

Россиянка Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

РИА Новости

За свой прокат она получила от судей 74,95 балла. Произвольную программу спортсменки представят 25 января. Ранее фигуристка Алёна Косторная без ошибок откатала короткую программу на ЧЕ.