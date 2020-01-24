Фигуристка Косторная без ошибок откатала короткую программу на ЧЕ

Россиянка Алёна Косторная без ошибок выступила в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

РИА Новости

По итогам проката спортсменка набрала 84,92 балла. Произвольная программа будет представлена 25 января. Ранее Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию.