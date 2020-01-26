Косторная призналась, что золото ЧЕ стало для неё сюрпризом

Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала свою победу на чемпионате Европы 2020 года в Граце.

«Я очень рада, это стало для меня сюрпризом, так как были ошибки. Хочу улучшать свои программы, чтобы достигать ещё больших успехов. Ни о чём не думала во время проката, потому что единственное, чего я хочу, — чисто кататься. Планы? Пару дней отдохну, выступлю на гала-шоу, посмотрю пару фильмов», — заявила спортсменка в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки впервые с 2016 года заняли весь пьедестал на ЧЕ.