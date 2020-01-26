Российские фигуристки впервые с 2016 года заняли весь пьедестал на ЧЕ

Российские фигуристки Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь подиум на чемпионате Европы в австрийском Граце и повторили результат 2016 года.

Александра Трусова

globallookpress.com

В соревнованиях одиночниц победу одержала Косторная, получившая 240,81 балла по сумме двух программ. Серебряная медаль досталась Щербаковой (237,76). Тройку лидеров замкнула Трусова (225,34). Схожего результата Россия добилась на континентальном первенстве 2016 года. Тогда триумфатором стала Евгения Медведева, второе место заняла Елена Радионова, третье — Анна Погорилая. Ранее сообщалось, что успех Косторной прокомментировала Татьяна Тарасова.