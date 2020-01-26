Тарасова о выступлении Косторной: ни один парень так не сделает

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Алёны Косторной на чемпионате Европы в Граце.

«Здорово каталась Алёна. Немножко упала. Но катается она изумительно. Думаю, что и четверные прыжки будут. Но три с половиной она делает, как дети в школах. Всё время усложняют вход и выход. На флипе она как гвозди заколачивает, делает его так уверенно, так сильно. Ни один парень так не сделает. Тоже думает: «Дай-ка я упаду», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию, Щербакова и Трусова — 2-я и 3-я.