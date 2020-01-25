Январская революция: почему Пападакис и Сизерон проиграли Синициной и Кацалапову на ЧЕ в Граце

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Елена Вайцеховская
В последний день чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце грянула самая громкая сенсация. Победная серия французских танцоров Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, которые выиграли пять подряд континентальных первенств, прервалась. На первое место поднялись российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Что привело к поражению фаворитов и какие у него будут последствия — в материале RT.
Январская революция: почему Пападакис и Сизерон проиграли Синициной и Кацалапову на ЧЕ в Граце
  • Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон
  • © Александр Вильф/РИА Новости

Впервые за последние пять лет трёхкратных чемпионов мира Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона сместили с европейского трона в танцах на льду. Сделали это россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ещё несколько дней назад подобный расклад казался нереальным, а всевозможные предстартовые прогнозы сводились к тому, что повторить максимальный рекорд 2006 года, завоевав все четыре золотые медали континентального первенства, российские фигуристы не смогут ни при каких обстоятельствах, потому что есть Пападакис и Сизерон. Теперь же остаётся недоуменно задаваться вопросом: как вообще могло произойти, что «недосягаемый» французский дуэт остался вторым, а главное, как к этому относиться?

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До начала танцевального турнира много говорилось о том, что произвольный танец Синициной и Кацалапова получился в этом сезоне не бог весть каким удачным. Что он не только уступает в зрелищности танцу чемпионов, но и на внутрироссийском уровне не является лучшим — неслучайно же на чемпионате России в Красноярске пара Александра Жулина победила Александру Степанову и Ивана Букина лишь за счёт значительного преимущества в короткой программе.

Однако уже в Граце известный танцевальный тренер и выдающийся постановщик Марина Зуева сказала: «Никакая программа не бывает гениальной сама по себе, поскольку хореография — это прежде всего исполнение, настроение, качество проката. Один и тот же танец может выглядеть как выдающимся в плане постановки, так и совершенно незапоминающимся. Поэтому очень многое будет зависеть от того, с каким настроением выступят в Граце все те, кто претендует на медали».

С тем, что в Красноярске танец Синициной и Кацалапова «не прозвучал», согласился впоследствии сам Жулин. Он объяснил, что по не совсем понятной ему причине все последние тренировки Синициной и Кацалапова перед чемпионатом России проходили не очень хорошо, многое не ладилось, от этого страдало настроение и в целом подготовительный период вышел изрядно скомканным. В обиходе группы тогда даже появился термин «кататься на сохранении»: то есть выполнять всё предельно осторожно, не допуская технических ошибок и не позволяя эмоциям негативно повлиять на результат.

«Понимаю, что танец произвёл на зрителей не самое яркое впечатление, но в Граце мы собираемся кататься уже совершенно иначе», — говорил тренер.

Рассказывая о своих подопечных год назад, Жулин отмечал, что эмоции — главная проблема пары.

«По опыту своей работы с ребятами я понял очень важную вещь: если Кацалапов катается, как мы говорим, «на разрыв аорты», как он любит и умеет делать, это порой приводит в соревнованиях к непредсказуемым последствиям. Поэтому очень важно находить музыку, в которой Никита мог бы полностью раствориться, но при этом не выпрыгивать из штанов и не мчаться сломя голову вперёд. Чтобы можно было максимально хорошо показать всё то, что отличает пару: качественные линии, прекрасное, мягкое скольжение, способность слышать музыку», — рассказывал специалист.

Умение идеально подбирать для своих подопечных удобные для них программы стопроцентно сработало на пару в Граце. Психологически очень тяжело провести почти двое суток между двумя выступлениями с мыслью о том, что расстояние до лидеров измеряется сотыми долями балла. Но на этот счёт Никите после выступления было что сказать.

«Мы были очень довольны, что в коротком танце получили такие оценки, но совершенно не настраивались на финальное выступление так, словно должны у кого-то что-то вырвать во чтобы то ни стало. Хотели просто откататься в удовольствие, справиться с собой, вообще не думая о соперниках. И рады, что это у нас получилось. Соревноваться с Габриэлой и Гийомом или хотя бы приблизиться к ним — это уже огромный успех для любого танцора, поэтому мы вдвойне счастливы, что стали первыми. Я даже придумал себе историю про наш танец. Она о человеке, который потерял ориентир в собственной жизни и оказался крайне близок к отчаянию. И тут он встречает другого человека — родственную душу, которая протягивает ему руку и ведёт по жизни, поддерживая и помогая. И жизнь начинает меняться на глазах, в ней появляются солнце и надежда», — рассказал новоявленный чемпион Европы.

Почему же проиграли французы? Возможно, они просто слишком успокоились: когда на протяжении лет все вокруг говорят о том, что тебе нет равных, в это очень хочется поверить и ощущение опасности сильно притупляется. Но именно поэтому Габриэла и Гийом теперь могут оказаться по-настоящему опасны. Примерно как это случилось в олимпийском сезоне 2018 года, когда французы проиграли Олимпиаду в Пхёнчхане канадцам Тессе Вирту и Скотту Мойру, выиграв у них произвольный танец.

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Проиграли совершенно по-дурацки: в ходе короткого выступления у Габриэлы расстегнулась застёжка платья, и это сбило ритм и стоило дуэту тех самых десятых долей балла, которых в итоге не хватило до победы. На чемпионат мира — 2018 в Милане Пападакис и Сизерон приехали месяц спустя собранными и по-хорошему злыми и финишировали с очередными мировыми рекордами, тем самым показав миру, что поражение на Играх было хоть и обиднейшей, но случайной неудачей.

Получится ли у Кацалапова и Синициной повторить победный сценарий на мировом первенстве в Монреале? Это будет неимоверно тяжело, причём не только потому, что Пападакис и Сизерон будут выступать в родных стенах — в городе, где тренируются много лет. Если отбросить эйфорию от самой неожиданной победы чемпионата, следует признать: в Граце Синицина и Кацалапов однозначно прыгнули выше головы, в то время как соперники показали далеко не всё, на что способны, не говоря уже о серьёзной технической ошибке. А значит, через два месяца вполне может случиться так, что в танцевальном мире все вернётся на привычные миру круги.

Но как бы то ни было, сейчас это совершенно не должно мешать болельщикам радоваться успеху российской пары. Ведь этот успех поистине грандиозен.

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