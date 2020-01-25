«Катаются практически безошибочно»: что говорили после победы Бойковой и Козловского на ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский практически не допускают ошибок в ходе исполнения своих программ. Об этом заявила наставница новоиспечённых чемпионов Европы Тамара Москвина. Сами спортсмены признались, что стараются не обращать внимания на оценки судей, и заверили, что будут продолжать совершенствоваться. Серебряные призёры турнира Евгения Тарасова и Владимир Морозов остались недовольны своим прокатом, а бронзовые медалисты Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин прокомментировали падение после выброса, стоившее им второго места.

Российские спортсмены триумфально выступили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце. Заняв весь пьедестал почёта, они расположились в той же последовательности, что и на первенстве России в Красноярске. Золото завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро, а Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин довольствовались бронзой.

По сумме короткой и произвольной программ Бойкова и Козловский набрали 234,58 балла, что стало их лучшим результатом в карьере. При этом Бойкова призналась, что старается не обращать внимания на высокие оценки и уже думает о выступлении на грядущем первенстве планеты.

«Мы просто делаем свою работу и стараемся добиваться результата. Наш тренер Тамара Москвина тоже очень довольна. Точно не знаю, как будем готовиться к чемпионату мира, но будем совершенствоваться и дальше. Может быть, будут новые элементы, но это зависит от решения наставницы», — заявила Бойкова.

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В свою очередь, Козловский поделился эмоциями от первого триумфа на континентальном первенстве и признался, что этот успех принадлежит не только самим фигуристам.

«Это результат отличной команды. Спасибо всем, кто помогал нам. Сейчас просто очень счастливы. Это наш первый большой международный титул. В ближайшем будущем мы будем концентрироваться на подготовке к чемпионату мира», — отметил Козловский.

Триумф новоиспечённых чемпионов Европы прокомментировала их наставница Тамара Москвина. По её словам, для Бойковой и Козловского было в новинку выходить на произвольную программу в статусе лидеров, но в итоге они справились с волнением и успешно завершили прокат.

«На этот турнир мы их настраивали как на очередные соревнования. На чемпионате мира представлены конкуренты совсем другого уровня, будет значительно сложнее. Отрадно, что они пока катаются практически безошибочно», — заявила Москвина.

Она подчеркнула, что обязательно проанализирует работу своих подопечных, но призналась, что уже успела подметить некоторые недоработки.

«Нужно знать, кто как прокатал, где не хватает эмоций, улыбочек. Или что-то не одинаково. Например, в тодесе недосидели. Ещё в поддержке, при спуске... Но зрители такое не замечают», — добавила она.

Для Тарасовой и Морозова выступление на соревнованиях в Граце обернулось разочарованием. Двукратные чемпионы Европы не смогли вернуть себе почётное звание и во второй раз подряд уступили главным конкурентам. Но если в Красноярске всё решили 0,47 балла, то на этот раз судьи оценили их выступление всего в 208,64 балла.

«Ощущения не самые приятные, но есть и положительные стороны. У нас хорошая, поставленная программа, которую нам удаётся передать. Преподносить её зрителю — это один из важнейших моментов. Да, были ошибки в технических элементах, но мы смогли показать постановку, её хорошо оценивают. Каждый год мы добавляем что-то новое, раскрываемся. Всё будет в порядке. Находимся на правильном пути», — отметила Тарасова.

В мире фигурного катания появилось мнение, что причиной столь неудачного выступления дуэта могли стать проблемы с акклиматизацией, но сам Морозов не согласился с этим.

«Физическое состояние нормальное. Обычно у нас есть акклиматизационный сбор, но не так давно был чемпионат России в Красноярске. Марина Олеговна (Зуева, тренер дуэта. — RT) не может оставаться с нами в Москве, поэтому мы полетели к ней (в США. — RT). Оставаться мы не стали, но особых проблем из-за этого я не чувствую, это глупости», — сказал Морозов.

При этом сама Зуева выразила мнение, что на выступлении спортсменов мог сказаться тот факт, что им пришлось выходить на лёд раньше своих прямых конкурентов.

«Они очень давно не катались первыми. И ещё думаю, им нужно больше соревнований. Сейчас наблюдаю, какие могут быть проблемы у этой пары и что можно сделать, чтобы предотвратить их в следующем сезоне», — сказала Зуева RT.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

РИА Новости

© Александр Вильф

Кроме того, специалист прокомментировала ошибки своих подопечных при исполнении технических элементов, а также предположила, что на их заключительном прокате могла сказаться неудача в короткой программе.

«С ними работают над прыжками, чего раньше не было. Просто всё это быстро не делается. Видно, что в короткой программе они показали качество, очень серьёзный уровень. Думаю, их надломила эта досадная ошибка на поддержке. Над элементами у нас Максим Траньков работает, но это не сиюминутный процесс», — заявила Зуева.

Также наставница ответила, насколько болезненно Тарасова и Морозов воспринимают последние неудачи, особенно с учётом того, что выше них оказываются менее опытные противники.

«Адекватно. Понимая, что молодым гораздо легче морально. Им нечего терять, а здесь уже медальный багаж. Психологически труднее», — заключила тренер.

В отличие от серебряных призёров, обладатели бронзовых наград остались довольны своим выступлением. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин показали лучший результат в произвольной программе в карьере, но всё равно обратили внимание на недочёты.

«Прокат немного смазанный получился из-за одной большой помарки и одной маленькой. И вылетел заход, а в целом мы довольны», — призналась Павлюченко.

В то же время её партнёр Денис Ходыкин не стал сдерживать эмоции, комментируя падение партнёрши после выброса во время исполнения произвольной программы.

«Есть выражение, немного грубое, на английском. Переводится как «плохое случается». Вот оно и случилось. Наверное, надо отучить себя чувствовать лишнее спокойствие. Здесь это помешало», — заметил Ходыкин.

Также спортсмен рассказал, что постоянно учится и пытается подмечать интересные элементы в прокатах прославленных фигуристов.

«Берёшь собирательный образ и от пар, и от одиночников. Мне лично в детстве нравился Томаш Вернер и Брайан Жубер. Что-то и из женского катания, какие-то фишечки, да и от танцоров много можно взять», — добавил фигурист.

Наставник фигуристов Сергей Доброскоков поздравил подопечных с завоеванием бронзовых медалей первенства континента и сообщил, что пара справилась с задачей.

«Федерация поставила цель — третье-четвёртое место. Мы всё выполнили. Ещё меня радует, что Даша стала более взрослой, самостоятельной. Пошёл процесс в плане её взросления и возмужания как спортсменки. Она самостоятельно приезжала на тренировки. Это первый старт, когда она настраивала себя сама. Делал какие-то замечания, но чисто технические. И всё это очень неожиданно и приятно. Вижу, что в этом как раз есть прогресс, потому что Дениса настраивать не надо», — признался Доброскоков.

Специалист обратил внимание на прогресс спортсменов и рассказал, чей спортивный путь намерена повторить Павлюченко.

«Дарья стремилась к медали чемпионата Европы. Но её цель — выиграть Олимпиаду, она хочет быть как Алёна Савченко. Поэтому она по ступенечкам двигается наверх, в правильном направлении. То, как она вела себя на этом старте, мне очень понравилось. И мне это внушает надежду, что дальше будет интереснее, да и тренеру попроще. Хотя тонкие настройки паре всё равно нужны, но это уже перед самым выходом на лёд», — заключил тренер.