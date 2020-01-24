Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы по фигурному катанию среди спортивных пар

Короткая ссылка
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото среди спортивных пар на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Россияне получили от судей за прокат в произвольной программе 152,24 балла. Таким образом, они набрали 234,58 балла по сумме двух программ.

Вторыми стали их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64), а тройку лучших замкнули ещё одни представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53). 

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная выступит последней в произвольной программе на ЧЕ по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить