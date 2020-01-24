Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы по фигурному катанию среди спортивных пар

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото среди спортивных пар на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Россияне получили от судей за прокат в произвольной программе 152,24 балла. Таким образом, они набрали 234,58 балла по сумме двух программ.

Вторыми стали их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64), а тройку лучших замкнули ещё одни представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53).

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная выступит последней в произвольной программе на ЧЕ по фигурному катанию.