«Душа плачет от счастья»: что говорили о золоте Алиева и серебре Даниеляна на ЧЕ по фигурному катанию

Победитель чемпионата Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев признался, что перед выходом на лёд очень сильно волновался. Он также заявил, что триумф на ЧЕ стал самым счастливым днём в его спортивной карьере на данный момент. Занявший второе место Артур Даниелян отметил, что лучше всего ему удалась заключительная часть произвольной программы, когда он начал «получать удовольствие» от катания. Между тем двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил надежду, что фигуристы на этом не остановятся и достойно выступят на ЧМ и ОИ-2022.

«Внутри у меня фейерверк»

Мужской турнир в рамках чемпионата Европы завершился триумфом россиян — золото завоевал Дмитрий Алиев, а серебро осталось за Артуром Даниеляном. Третье место занял 24-летний уроженец Москвы Морис Квителашвили, выступающий за Грузию.

Делясь впечатлениями от соревнований, победитель признался, что во время тренировочного процесса у него получалось далеко не всё, и это давало дополнительный повод для волнения. Частично побороть нервозность ему помогла атмосфера в Граце, где он чувствовал себя как дома.

«Но когда поехали первые номера в разминке, у меня начали гореть уши и локти. Понимал, что это не очень правильно, начал нервничать. Но я сказал себе важные и правильные слова, которые помогли. Также меня вела и не давала расслабиться музыка, особенно во второй половине программы», — сказал Алиев.

После окончания проката фигурист не смог сдержать эмоции и расплакался во время объявления оценок. По его словам, номер дался непросто не только физически, но и эмоционально, находясь на льду, он думал о том, какой путь ему пришлось преодолеть на пути к успеху.

«Душа плачет от счастья. Безумно рад, внутри у меня фейерверк. Для меня это великий день, победа над собой. Самый счастливый день в моей спортивной карьере. Такие успехи окрыляют», — добавил Алиев.

Интересно, что Россия могла не досчитаться талантливого одиночника. Пока ровесники хотели походить на Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, он занимался лыжами. Но в определённый момент перед Дмитрием встал выбор: остаться в этом виде спорта или уйти в фигурное катание.

«Всё решила судьба. Но в лыжах был неплох, на очень хорошем уровне. Я не ясновидящий, но если бы продолжал заниматься, думаю, показывал бы хорошие результаты. Наверное, что-то от лыжных гонок мне пригодилось в фигурном катании. Сначала я катался с сутулой спиной, мне её выправляли, чтобы я был ровненький», — вспомнил Алиев.

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Для 16-летнего Даниеляна второе место на континентальном первенстве стало лучшим результатом на взрослом уровне. Вчерашний юниор подчеркнул, что его целью в Граце было получить удовольствие от прокатов, заявить о себе, а вовсе не подняться на пьедестал почёта. В связи с этим серебро оказалось для него приятной неожиданностью. Единственное, на что он пожаловался, — отсутствие стабильности.

«Самый прекрасный момент проката случился в конце, когда я полностью ушёл в отрыв, начал получать удовольствие. Сложно было настроить себя до начала программы. Не думал о местах, хотел продемонстрировать чистое катание», — рассказал Даниелян.

Одним из главных неудачников соревнований стал прошлогодний вице-чемпион Александр Самарин. Ему удалось лишь немного улучшить своё положение после короткой программы и замкнуть первую десятку. По словам спортсмена, больше всего его разочаровали падение с тройного акселя и «бабочка» на тройном риттбергере.

«Большое спасибо всем, кто сюда пришёл поболеть, поддержать, всем, кто переживает из дома. Хочу поблагодарить мою команду за то, что подготовили меня, и за поддержку. Трудно найти слова. Думаю, все понимают, что здесь всё было не то и не так. В будущем таких прокатов быть не должно», — заявил Самарин.

Перед началом турнира стало известно, что из-за поломки фигуристу пришлось сменить ботинки. Некоторые предположили, что это могло стать причиной его провала, однако сам Самарин опроверг данное предположение.

«Мы поменяли их после Нового года. Я же на тренировках всё делал, исполнял, в принципе, форма нормальная, ботинки успели раскатать. Сидят не как тапочки, но всё равно это не причина. Мне надо разобраться в себе», — заключил Самарин.

«Хочется верить, что мы на этом не остановимся»

Алиев стал первым российским чемпионом Европы с 2012 года, когда победу одержал Евгений Плющенко. Сам двукратный олимпийский чемпион отметил упорство победителя и стабильное выступление серебряного медалиста.

«Мои поздравления, это потрясающая новость, наконец-то после такой длительной паузы у нас есть новый чемпион Европы. Хочется верить, что мы на этом не остановимся, ребята пойдут дальше и достойно выступят на первенстве планеты. А ещё через два года покажут высочайший класс на Играх в Пекине», — сказал Плющенко.

С золотом поздравил Дмитрия и президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«В короткой программе Алиев катался хорошо, сегодня показал себя просто блестяще. После выступления сказал ему, что всегда мечтал таким его увидеть. Даниелян — просто нет слов, дебютант неожиданно попал на чемпионат Европы и так же неожиданно оказался на пьедестале, молодцы», — прокомментировал итоги турнира одиночников Горшков.

На чемпионате мира 2020 года в Монреале Россию представят два фигуриста. Если присутствие Алиева в национальной команде ни у кого не вызывает сомнений, то на второй номер могут рассчитывать как Даниелян, который имеет право выступать и на юниорском первенстве, так и Самарин. Глава ФФККР подчеркнул, что этот вопрос ещё предстоит обсудить, в том числе с командами спортсменов.

«До чемпионата мира ещё полтора месяца, торопиться не надо — решение должна принимать тренер Даниеляна. Что касается Саши Самарина, то да, это неудача. Будем разбираться в ситуации», — заключил Горшков.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что победа Алиева не стала для неё неожиданностью, а Даниелян заслужил нынешнее серебро своим упорным трудом.

«Дима много сделал в последнее время, научился себя контролировать. Это самый длинный путь к себе, который будет продолжаться и дальше. Выдающееся выступление и результат. Всегда можно сделать лучше, но я очень довольна тем, как Алиев распорядился своим катанием. Видно было, что он собран, идёт наверх и ничего не отдаст. Он решал для себя очень серьёзные задачи», — резюмировала Тарасова.