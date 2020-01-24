Глава ФФККР заявил, что решение об участии Даниеляна в ЧМ остаётся за его тренером
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«Что касается Даниеляна, то до чемпионата мира ещё полтора месяца, торопиться не надо. Решение должна принимать его тренер», — приводит слова Горшкова ТАСС.
16-летний Даниелян стал серебряным призёром дебютного для него взрослого чемпионата Европы. По итогам двух прокатов он набрал 246,74 балла — 84,63 за короткую программу и 162,11 — за произвольную.
Чемпионат мира пройдёт в канадском Монреале с 16 по 22 марта.
Ранее сообщалось, что Буянова сравнила Даниеляна с юным Хавьером Фернандесом.