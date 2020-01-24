Глава ФФККР заявил, что решение об участии Даниеляна в ЧМ остаётся за его тренером

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что решение об участии серебряного призёра чемпионата Европы Артура Даниеляна в предстоящем мировом первенстве остаётся за его тренером Еленой Буяновой.

«Что касается Даниеляна, то до чемпионата мира ещё полтора месяца, торопиться не надо. Решение должна принимать его тренер», — приводит слова Горшкова ТАСС.

16-летний Даниелян стал серебряным призёром дебютного для него взрослого чемпионата Европы. По итогам двух прокатов он набрал 246,74 балла — 84,63 за короткую программу и 162,11 — за произвольную.

Чемпионат мира пройдёт в канадском Монреале с 16 по 22 марта.

Ранее сообщалось, что Буянова сравнила Даниеляна с юным Хавьером Фернандесом.