Буянова сравнила Даниеляна с юным Фернандесом

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Елена Буянова, тренер российского фигуриста Артура Даниеляна, сравнила своего воспитанника с семикратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира испанцем Хавьером Фернандесом.
Буянова сравнила Даниеляна с юным Фернандесом
  • Reuters

«В Граце мне говорят об этом со всех сторон, хотя сама я никогда не ассоциировала Артура с Хави. Но начала смотреть на него несколько иным взглядом. Действительно, есть определённое сходство. Но это не потому, что мы намеренно кого-то копируем. Артур очень мягкий и пластичный от природы, как и Фернандес», — рассказала Буянова RT.

Она отметила, что пока её ученик в сравнении с испанцем проигрывает, поскольку не научился кататься свободно и в нём чувствуется некоторая зажатость.

«Надеюсь, с возрастом это пройдёт. В Артуре, как и в Хавьере, очень много юмора, внутренней иронии, он способен прекрасно передавать гротескные характеры. Мы, собственно, и старались подчеркнуть именно эти черты. Пытались в начале сезона сделать что-то более мужественное, а не игровое, но вовремя от такой идеи отказались. Считаем, что поступили правильно», — добавила тренер.

Ранее сообщалось, что Даниелян завоевал серебро на дебютном в карьере ЧЕ по фигурному катанию.

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