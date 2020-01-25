«Девочки смотрят на нас и хотят прыгать пятерные»: как ученицы Тутберидзе оценили свой успех в короткой программе на ЧЕ

Победительница короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию Алёна Косторная призналась, что после новогодних праздников ей пришлось заново отрабатывать тройные прыжки. При этом она осталась довольна своим выступлением. Занявшая второе место Анна Щербакова заявила, что в перерывах между соревнованиями разучивает тройной аксель, а замкнувшая тройку лидеров Александра Трусова рассказала, что ученицы Этери Тутберидзе не намерены останавливаться на прыжках в четыре оборота.

«Выхожу на лёд и не понимаю, как кататься»

На чемпионате Европы стартовал турнир одиночниц, которого российские болельщики ждали больше всего. И отечественные фигуристки полностью оправдали их надежды. После короткой программы три верхние строчки заняли Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно.

Победительница Гран-при нынешнего сезона не только продемонстрировала чистый прокат, но и стала первой спортсменкой, выполнившей аксель в три оборота на континентальном первенстве. Многие восхитились её хорошей формой, хотя сама фигуристка скромно призналась, что после новогодних праздников ей пришлось заново нарабатывать тройные прыжки.

«Падала, непонятно как летала, была дикая раскоординация. Думаю, это последствия Нового года. Я съездила на шоу, потом осознала, что выхожу на лёд и не понимаю, как кататься. Если за праздники я вырастаю на 2,5 см, то чувствую, что что-то не то. Это произошло и сейчас, но не думаю, что это как-то повлияло на моё выступление», — рассказала Косторная.

Она осталась довольна своим прокатом, так как ей удалось выполнить все поставленные задачи. Кроме того, в отличие от многих коллег, победительница короткой программы положительно оценила организацию турнира в Граце.

«Немного нестандартная арена, но это не плохо и не хорошо. На льду тепло, это приветствуется. Суета лишняя, но никто не будет отъезжать, если я выйду на каток. На тренировках нас вообще по девять человек катается, так что это не ново», — добавила Косторная.

Щербакова отстаёт от Косторной почти на семь баллов и сохраняет шансы на завоевание золота. Она отметила, что испытывала волнение, хотя со стороны её прокат также выглядел безупречно. Отчасти это было связано с тем, что на главный каток чемпионата Европы она впервые вышла за шесть минут до своего выступления.

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«Рада, что все элементы получились. Я всегда нервничаю — иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Но это мой первый взрослый чемпионат Европы, и это ответственность. Но в целом это помогает лучше показать себя», — рассказала Щербакова.

Из всей тройки Этери Тутберидзе чемпионка России последних двух лет пока единственная не имеет в своём арсенале тройного акселя, что не мешает ей обыгрывать соперниц. В то же время она не собирается довольствоваться малым и в перерывах между соревнованиями разучивает именно этот ключевой для короткой программы элемент.

«Пока не буду уверена, что прыгаю триксель стабильно, в программах его не будет. Расту я довольно равномерно, слава богу, нет резких скачков, приводящих к раскоординации. Это иногда случается, но мы справляемся. Много работаем, нацелены на результат, и тренеры нам очень в этом помогают», — заключила Щербакова.

Занявшая третье место Трусова установила личный рекорд в короткой программе (74,95 балла), однако ошибка при исполнении двойного акселя не позволила ей подняться выше. Фигуристка отметила, что намеренно включает в свои программы сложные элементы, так как это позволяет справиться с более простыми прыжками.

«После новогодних каникул я ещё недостаточно восстановила тройной аксель, чтобы его показывать. Если не буду делать сложные элементы, ошибусь на простых, как сегодня. Тот контент, который у меня сейчас, я набрала спустя полторы недели после праздников. А тот, который хочу, — за два дня до чемпионата Европы», — рассказала Трусова.

Об амбициозности учениц Тутберидзе известно абсолютно всем любителям фигурного катания, однако, по словам Трусовой, они готовы попробовать то, что ещё никому не удавалось в истории этого вида спорта.

«Фигурное катание развивается, всё больше девочек не только в России, но и в других странах учатся прыгать четверные. Младшие смотрят на нас, стараются делать больше, чем мы. У нас в группе есть девочки, которые хотят прыгать не четверные, как мы, а пятерные», — отметила Трусова.

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с группой Тутберидзе, положительно оценил дебют своих подопечных на первом взрослом чемпионате Европы.

«Все заслуживают пятёрки, разве что Сашина оценка с маленьким минусом за глупую троечку на двойном акселе. А в остальном все были настроены показать своё лучшее катание. Мне очень понравилось, как они выступили», — поделился впечатлениями Глейхенгауз.

Вчерашние юниорки постепенно входят в переходный возраст, что не может не беспокоить их поклонников. Однако специалист заверил, что изменения в росте сказываются исключительно на тренировочном процессе.

«Просто приходится больше заниматься на тренировках, чтобы никто не заметил никаких проблем ни с прыжками, ни с телом. Перерабатываем всё это, в итоге о том, что они растут, знают только сами девочки. Когда они втроём, им легче, веселее. На каждом турнире — как дома», — добавил Глейхенгауз.