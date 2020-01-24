Косторная довольна своим прокатом в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию

Российская фигуристка Алёна Косторная считает, что выполнила свою задачу в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.

«Я всё сделала как всегда, я довольна, наверное, и главное, что выполнила поставленную задачу», — сказала Косторная журналистам.

Она также отметила, что арена в Граце является немного нестандартной для фигурного катания, но сама фигуристка в этом не видит ничего плохого.

«В целом организация хорошая, и на льду спортсменов очень тепло поддерживают», — добавила Косторная.

Косторная выиграла короткую программу, набрав 84,92 балла. Произвольная программа будет представлена 25 января.

Ранее сообщалось, что Косторная первой в истории исполнила тройной аксель на ЧЕ.