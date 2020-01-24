Щербакова призналась, что нервничала перед короткой программой на ЧЕ в Граце

Короткая ссылка
Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что волновалась перед короткой программой на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Щербакова призналась, что нервничала перед короткой программой на ЧЕ в Граце
  • РИА Новости

«В целом прокат был примерно такой же, как на чемпионате России. Какие-то моменты там сделала лучше, какие-то здесь. Сегодня нервничала. Возможно, это где-то и сказалось. Потому что важные соревнования», — сказала спортсменка журналистам. 

По её словам, она всегда нервничает перед выступлениями, но считает это нормальным, так как это даже помогает ей лучше исполнить прокат.

«Тройной аксель пока не настолько готов, пока не могу сказать, что я готова его вставлять в соревнования», — добавила Щербакова.

Щербакова занимает второе место после короткой программы, набрав 77,95. Произвольная будет представлена 25 января.

Ранее тренер Татьяна Тарасова заявила, что у Щербаковой колоссальная скорость вращения в прыжке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить