Щербакова призналась, что нервничала перед короткой программой на ЧЕ в Граце

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что волновалась перед короткой программой на чемпионате Европы в австрийском Граце.

«В целом прокат был примерно такой же, как на чемпионате России. Какие-то моменты там сделала лучше, какие-то здесь. Сегодня нервничала. Возможно, это где-то и сказалось. Потому что важные соревнования», — сказала спортсменка журналистам.

По её словам, она всегда нервничает перед выступлениями, но считает это нормальным, так как это даже помогает ей лучше исполнить прокат.

«Тройной аксель пока не настолько готов, пока не могу сказать, что я готова его вставлять в соревнования», — добавила Щербакова.

Щербакова занимает второе место после короткой программы, набрав 77,95. Произвольная будет представлена 25 января.

Ранее тренер Татьяна Тарасова заявила, что у Щербаковой колоссальная скорость вращения в прыжке.