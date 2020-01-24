Тарасова заявила, что у Щербаковой колоссальная скорость вращения в прыжке
- РИА Новости
«Я хочу сказать, что скорость вращения в прыжке у неё колоссальная. Зверское отталкивание просто, а главное — точное и вовремя», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Она также подчеркнула, что Щербакова слышит все мельчайшие детали музыки, а саму эту музыку видно через пластику фигуристки.
«Сильнейшая спортсменка, конечно», — резюмировала Тарасова.
Щербакова заняла второе место в короткой программе, набрав 77,95 балла. Произвольная программа будет представлена 25 января.
Ранее Тарасова отметила большое вдохновение Алёны Косторной во время её короткой программы.