Тарасова заявила, что у Щербаковой колоссальная скорость вращения в прыжке

Известный тренер Татьяна Тарасова поделилась эмоциями после выступления российской фигуристки Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.

«Я хочу сказать, что скорость вращения в прыжке у неё колоссальная. Зверское отталкивание просто, а главное — точное и вовремя», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Она также подчеркнула, что Щербакова слышит все мельчайшие детали музыки, а саму эту музыку видно через пластику фигуристки.

«Сильнейшая спортсменка, конечно», — резюмировала Тарасова.

Щербакова заняла второе место в короткой программе, набрав 77,95 балла. Произвольная программа будет представлена 25 января.

Ранее Тарасова отметила большое вдохновение Алёны Косторной во время её короткой программы.