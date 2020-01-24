Тарасова отметила большое вдохновение Косторной во время её короткой программы
- РИА Новости
«Абсолютно сбалансированная короткая программа, которую Алёна сделала абсолютно точно. Хотя бывало, когда она катала её и с ещё большим вдохновением. Но это первый её чемпионат Европы, это придаёт что-то снимающее эту лёгкость», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.
Косторная выиграла короткую программу, набрав 84,92 балла. Произвольная будет представлена 25 января.
Ранее Косторная заявила, что довольна своим прокатом в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию.