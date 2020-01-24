Тарасова отметила большое вдохновение Косторной во время её короткой программы

Короткая ссылка
Известный тренер Татьяна Тарасова оценила выступление российской фигуристки Алёны Косторной в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Тарасова отметила большое вдохновение Косторной во время её короткой программы
  • РИА Новости

«Абсолютно сбалансированная короткая программа, которую Алёна сделала абсолютно точно. Хотя бывало, когда она катала её и с ещё большим вдохновением. Но это первый её чемпионат Европы, это придаёт что-то снимающее эту лёгкость», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Косторная выиграла короткую программу, набрав 84,92 балла. Произвольная будет представлена 25 января.

Ранее Косторная заявила, что довольна своим прокатом в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить