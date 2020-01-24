Косторная высказалась о своей форме после новогодних праздников

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Российская фигуристка Алёна Косторная, победившая в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце, оценила свою физическую форму после новогодних праздников.
Косторная высказалась о своей форме после новогодних праздников
  • РИА Новости

«После новогодних праздников заново учила все прыжки, была дикая раскоординация. Выходила на лёд и не понимала, как кататься, сесть на ногу», — сказала Косторная журналистам. 

Она отметила, что за время праздников выросла на два сантиметра, но не думает, что это повлияло на неё.

Косторная выиграла короткую программу, набрав 84,92 балла. Произвольная программа будет представлена 25 января.

Ранее известный тренер Татьяна Тарасова отметила большое вдохновение Косторной во время её короткой программы.

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