Ходыкин жёстко прокомментировал падение партнёрши на ЧЕ
«В принципе, мы довольны прокатом. Правда, он немного смазанный получился из-за одной большой помарки и одной маленькой. И вылетел заход, а в целом мы довольны», — сказала Павлюченко.
В произвольной программе фигуристка упала после выброса, на что Ходыкин бурно отреагировал после проката.
«Есть выражение, немного грубое, на английском. Переводится как «плохое случается». И это просто случилось», — сказал спортсмен.
Ходыкин также рассказал, чему его научил прошедший турнир.
«Наверное, надо уметь себя успокоить от спокойствия. Я последний старт был спокоен и расслаблен, а здесь это, наоборот, начало мешать», — отметил фигурист.
Павлюченко и Ходыкин стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы, набрав в сумме 206,53 балла.
Ранее тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова объяснила их ошибки в произвольной программе ЧЕ.