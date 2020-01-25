Ходыкин жёстко прокомментировал падение партнёрши на ЧЕ

Спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин поделились впечатлениями от бронзовых медалей, выигранных на чемпионате Европы в Граце.

«В принципе, мы довольны прокатом. Правда, он немного смазанный получился из-за одной большой помарки и одной маленькой. И вылетел заход, а в целом мы довольны», — сказала Павлюченко.

В произвольной программе фигуристка упала после выброса, на что Ходыкин бурно отреагировал после проката.

«Есть выражение, немного грубое, на английском. Переводится как «плохое случается». И это просто случилось», — сказал спортсмен.

Ходыкин также рассказал, чему его научил прошедший турнир.

«Наверное, надо уметь себя успокоить от спокойствия. Я последний старт был спокоен и расслаблен, а здесь это, наоборот, начало мешать», — отметил фигурист.

Павлюченко и Ходыкин стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы, набрав в сумме 206,53 балла.

Ранее тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова объяснила их ошибки в произвольной программе ЧЕ.