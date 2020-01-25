Тренер Тарасовой и Морозова объяснила ошибки пары в произвольной программе ЧЕ

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Тренер по фигурному катанию Марина Зуева объяснила ошибки своих подопечных Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце.

«Они очень давно не катались первыми. И ещё я думаю, что нужно больше соревнований для них. Я вообще сейчас смотрю, какие могут быть проблемы у этой пары в этом сезоне и что можно сделать, чтобы предотвратить их в следующем сезоне», — сказала Зуева корреспонденту RT Елена Вайцеховской.

Тренер допустила, что на выступлении пары в произвольной программе сказалась сорванная поддержка в короткой.

«С ними работают над прыжками, чего раньше не было. Просто всё быстро не делается, не делается моментально. Видно, что они показали в короткой программе качество, очень серьёзный уровень. И эта досадная ошибка на поддержке, думаю, их надломила. И над элементами Максим Траньков работает. Но это процесс», — добавила Зуева.

Тарасова и Морозов стали серебряными призёрами чемпионата Европы в Граце, набрав 208,64 балла по итогам двух прокатов.

Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями соревнований.

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