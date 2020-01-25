За явным преимуществом: Бойкова и Козловский выиграли ЧЕ по фигурному катанию среди пар
- РИА Новости
- © Александр Вильф
В отличие от девушек, у которых по итогам короткой программы лидерское трио из России серьёзно оторвалось от соперниц, в парном катании огромного преимущества над преследователями не было и в помине. В этом виде программы российские фигуристы тоже занимали первые три строчки, но «запас прочности» составлял всего три балла.
Именно столько из-за неудачной поддержки в первый день выигрывали Евгения Тарасова и Владимир Морозов у ближайших преследователей, которых оказалось сразу двое. Итальянская пара Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе и дуэт из Германии Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зегерт сохраняли шансы подняться на пьедестал почёта.
Немцы воспользоваться этой возможностью не сумели. Выступая в предпоследней группе участников, они не смогли чисто выполнить целый ряд элементов: партнёр упал на тройном сальхове, а партнёрша на обоих выбросах не смогла приземлиться по всем правилам. Хазе и Зегерт набрали только 186,39 балла в сумме и даже рисковали потерять промежуточное лидерство после проката местных любимцев Мириам Циглер и Зеверина Кифера.
Дальше уже самим Тарасовой и Морозовой необходимо было доказывать, что они достойны выиграть медаль чемпионата Европы шестой раз подряд. Российский дуэт начал программу с привычно качественной подкрутки, но затем начались проблемы.
При первой попытке исполнить тройной сальхов Тарасова закрутилась на два оборота, а Морозов сделал заступ. На каскаде партнёрша и вовсе упала и к серии выбросов не пришла в себя. К художественной составляющей их программы вопросов не было, но техническая сторона проката оставляла желать лучшего, и тут нельзя не вспомнить, что пара выступала без всякой акклиматизации после приезда из Флориды, где с этого сезона она тренируется у Марины Зуевой. Конечно, Тарасова и Морозов запросто вышли вперёд, но оценкой 208,64 балла они не могли быть довольны.
😱 You wouldn't believe the height on this twist! ⛸️ Tarasova / Morozov currently sit in first with one pair to go in the Pairs Short Program!#EuroFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/YYLYl9kZ72— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) January 24, 2020
Следом настала очередь Делла Моники и Гуаризе побороться за медаль, досадным образом упущенную в прошлом году из-за собственных ошибок. Но для них история повторилась: итальянцам не удалось поразить судей ни прыжками, ни выбросами — итоговые 194,44 балла.
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин намеревались сохранить за собой второе место, завоёванное после короткой программы, и выиграть первую медаль континентального первенства после безуспешной прошлогодней попытки.
Их прокат начался с параллельного тройного флипа — в этом прыжке им нет равных в мире. Вскоре они так же здорово исполнили этот элемент в формате выброса, но он пошёл паре в минус — уже после приземления и трёхметрового выезда Павлюченко неожиданно потеряла равновесие и упала. Упустить серебро таким курьёзным способом было в высшей степени обидно, но судьи ничего не могли поделать. Пара набрала 206,53 балла и оказалась ниже Тарасовой и Морозова.
Соревновательную программу дня закрывали лидировавшие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Музыка к их программе из фильма о Джеймсе Бонде, возможно, вызывала у болельщиков напряжение и тревогу, но сама пара была уверена в своих силах и скорой победе. После успешно пройденной прыжковой части, в которой только у Козловского были небольшие помарки на каскаде, ученики Тамары Москвиной исполнили образцовый выброс флип и такой же классный риттбергер.
Поддержки судьи тоже приняли на ура, и тогда уже пошла речь не о победе на чемпионате Европы, а о рекордной сумме баллов за два проката — достижение китайцев Суй Вэньцзинь и Хань Цуна вот-вот могло кануть в Лету. Но всё-таки арбитры решили, что отнимать рекорды надо в очной борьбе. Бойкова и Козловский набрали 234,58 балла и самым высоким оценкам за всю историю уступили всего 0,26 балла.
Вскоре у россиян будет шанс сразиться с азиатской парой на чемпионате мира, куда они точно поедут. С другими же призёрами континентального первенства вопрос ещё может быть не решён.
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