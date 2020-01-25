Золотое чудо: Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце завершился розыгрыш медалей в танцах на льду. Золотые награды сенсационно выиграли россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они на 0,14 балла обошли победителей последних пяти турниров Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона из Франции. Александра Степанова и Иван Букин завоевали бронзу и стали четырёхкратными призёрами соревнований.

По итогам трёх дней чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце у сборной России появился реальный шанс повторить один из невероятных, но уже подзабытых болельщиками рекордов советского спорта. В 1986—1987 годах отечественным фигуристам удалось выиграть на континентальных первенствах десять медалей из 12 возможных. За последующие 30 лет довести количество наград до двузначного числа не получалось.

Надежду на повторение этого достижения, к которому ни одна другая страна даже близко не подходила, подарили фигуристы мужчины и пары, положившие в копилку сборной России пять медалей из шести — не хватило только бронзы, которую забрал Морис Квителашвили из Грузии. К уже выигранным наградам можно было смело приплюсовать ещё три, которые под занавес турнира собирались разыграть Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Чтобы в сумме набралось ровно десять, ещё две медали должны были принести танцы на льду.

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Два дуэта из России на пьедестале почёта — это нечастое даже для чемпионата Европы явление. На десяти последних турнирах такое случалось только четыре раза. Но в Граце такая возможность была. После ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов шли вторыми, уступая при этом Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону символические 0,05 балла, а Александра Степанова и Иван Букин показали четвёртый результат, проиграв итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри тоже совсем немного — всего лишь 1,01 балла. В танцах на льду отыграться в таком положении вполне возможно.

Во время раскатки заключительной группы участников случилось то, что впечатлительные болельщики могли посчитать плохим знаком. Степанова и Букин едва не столкнулись с Тиффани Загорски и Джонатаном Гурейро, у которых была задача сохранить по итогам дня своём пятое место. Пары всё-таки смогли разъехаться в разные стороны, но было непонятно, как это происшествие могло сказаться на серебряных призёрах чемпионата России, которым было необходимо остаться на льду.

В итоге вынужденный прилив адреналина только направил дуэт в нужное русло. Их выступление под композиции Людовико Эйнауди и Джастина Тимберлейка прошло на одном дыхании. Под конец танца пара не жалела сил, чтобы вложиться в каждое движение. Без придирок судей не обошлось — секция на одной ноге у Степановой получила второй уровень сложности, а дорожка по диагонали — третий. Но это не помешало российскому дуэту обновить два личных рекорда и набрать в сумме 211,29 балла. Личный рекорд Гиньяр и Фаббри, которым предстояло закрывать соревнования, уступал почти на восемь очков.

Выступление Загорски и Гурейро стало своеобразной паузой перед заключительными ледовыми сражениями за медали. Судьи по отношению к ним выбрали ту же самую тактику — позволили показать лучшие в карьере баллы, но не дали столько, сколько нужно было фигуристам. Под музыку из фильма о Лоре Крофт третьи номера российской сборной набрали 188,03 балла и уступили позицию британцам Лайле Фир и Льюису Гибсону, которые в нынешнем сезоне заметно прогрессировали и заслужили оказаться в первой пятёрке чемпионата Европы.

Синицина и Кацалапов продолжили серию российских выступлений. С первых нот они стали творить настоящее чудо — их взаимопонимание и привязанность друг к другу во время программы достигли пика, выше которого было уже не забраться. Под особым впечатлением была техническая панель — всего на полутора элементах ученики Александра Жулина не заработали максимального уровня сложности.

После феноменальной заключительной поддержки стало очевидным, что россияне вновь бросили серьёзный вызов Пападакис и Сизерону и как минимум должны были вновь обогнать их в технической оценке. Правда, от такой перспективы становилось ещё более грустно: французы могли бы перекрыть любую оценку компонентами. Итоговый результат Синициной и Кацалапова — 220,42 балла, что для пятикратных чемпионов Европы давно является пройденным этапом.

😍🥰 Just beautiful!! Victoria and Nikita skate a season's best and take over the lead with two programs to go! https://t.co/Sq2quTPcTY#EuroFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/eHTykA1a32 — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) January 25, 2020

Но выступившие вслед за ними Пападакис и Сизерон оказались совсем не такими монстрами, как в последние два года. Из их танца под слова без музыки исчезла академичность, являющаяся их фирменной чертой. Вот-вот у судей могло лопнуть терпение, и они бы начали срезать уровни, как вдруг случилась катастрофа: Пападакис едва не упала на дорожке на одной ноге. Данный элемент долгое время в протоколе был помечен как невыполненный, а это потеря целых девяти баллов и рассыпавшиеся компоненты.

Such a special program!🥈 Gabriella Papadakis and Guillaume Cizeron 🇫🇷 take the silver medal at the European Championships!



Final results: https://t.co/tn2StiN021#EuroFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/krBt8Csh7Y — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) January 25, 2020

После проката судьи взяли паузу для совещания, ведь прямо сейчас история фигурного катания могла быть переписана, как бы громко это ни звучало. Разбор выступления Пападакис и Сизерона занял около семи минут — Гиньяр и Фаббри приходилось всё это время терпеливо ждать начала своей программы. Французам всё-таки вернули их дорожку шагов, но с такими низкими уровнями, что вопрос о победителе ещё не был снят. В итоге судьи решили, что пятикратные чемпионы Европы не заслужили ещё одного золота. Они набрали 220,28 балла и уступили всего 0,14 Синициной и Кацалапову.

Emotions are running high backstage as Victoria and Nikita hold on to the lead by 0.14 points with one final pair to go! 🥇🥈🥉?#EuroFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/LFoxLYZBgA — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) January 25, 2020

Танец итальянцев уже ни на что не влиял. Сразу после того, как зазвучала музыка, стало очевидным, что догнать Степанову и Букина им невозможно, слишком уж далеко вперёд шагнули россияне в этом сезоне, хотя судьи и старались сдерживать их порыв. Гиньяр и Фаббри заработали 205,58 балла и были вынуждены довольствоваться четвёртым местом.

Победу Синициной и Кацалапова уже сейчас можно считать главным событием сезона в фигурном катании. Они нанесли Пападакис и Сизерону первое поражение после Олимпиады в Пхёнчхане и не позволили французам повторить рекорд Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова по числу европейских титулов. Золото турнира в Граце стало для российских танцевальных дуэтов первым с 2013 года, а для самих учеников Жулина — дебютной медалью чемпионата Европы в их совместной карьере. До этого в копилке Кацалапова были только две серебряные награды и одна бронзовая.

Третье место Степановой и Букина тоже сложно переоценить. Они в четвёртый раз поднялись на пьедестал почёта чемпионата Европы — из действующих пар на это были способны только Пападакис и Сизерон, а также помогли российской сборной завоевать седьмую награду текущих соревнований. После произвольного танца жирную точку в состязаниях осталось поставить девушкам.