Пьедестал мечты: Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все медали ЧЕ по фигурному катанию

В Граце завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Последний комплект разыграли между собой российские одиночницы. Алёна Косторная выиграла золото, сохранив лидерство после короткой программы. Анна Щербакова из-за падения на четверном лутце не смогла ликвидировать отставание от неё. Александра Трусова выполнила только один четверной прыжок из трёх запланированных и довольствовалась бронзой. Впервые с 2006 года сборная России одержала победы во всех дисциплинах фигурного катания на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Граце будут вспоминать по двум причинам: из-за совершенно неподходящих для такого турнира условий соревнований и из-за полного доминирования российской команды. К заключительному розыгрышу медалей, который был доверен девушкам, мимо копилки сборной упали только бронза в мужском катании и серебро в танцах. И должно было произойти что-то невероятное, чтобы потерянной была хоть ещё одна награда.

То, что успех российских девушек не вызывал сомнений, не делало финальный вид программы менее интересным. Ведь тройной спор Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой — это всегда зрелище, которого с нетерпением ждут болельщики. У каждой есть сильные стороны, которые могли одну из них вывести вперёд, и у каждой хватало слабостей, из-за которых кому-то предстояло остаться только с бронзой.

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В их внутреннем соперничестве перед приездом в Грац вела Щербакова, выигрывавшая на взрослом уровне два чемпионата России. У Косторной пока только одна победа над подругами по группе Этери Тутберидзе — в финале Гран-при текущего сезона, где она установила два мировых рекорда. Трусова же обходила их только на юниорских стартах и ни разу на взрослых, хотя контент её программ всегда был намного более сложным.

Короткая программа разбросала фигуристок на расстояние в десять баллов — столько Косторная вела у так и не освоившей тройной аксель Трусовой. Относительно Щербаковой преимущество лидера было чуть меньше — только семь очков. Для Анны, первой из россиянок показывавшей произвольную программу, это был весьма неплохой расклад. В Красноярске она отыгрывала у рекордсменки мира ещё большее отставание после короткого проката.

Размеренная и тихая музыка Игоря Стравинского дважды утопала в овациях в начале выступления Щербаковой. Так публика реагировала на главные прыжки фигуристки — четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и четверной флип, который раньше на международных соревнованиях показывала только Трусова.

Дальше, правда, серия не продолжилась. Щербакова упала со второго четверного лутца, оставшись без весьма значительного количества баллов. Фигуристка бросилась навёрстывать упущенное сложнейшими каскадами из тройных прыжков, но идеально справиться с окончанием программы тоже не получилось — риттбергер был засчитан с недокрутом. В дальнейшем судьи пересмотрели и четверной флип, понизив за него оценку. Щербакова заработала 159,81 балла за программу и 237,76 балла за два дня — это было ниже её личных рекордов, которые ради победы обязательно нужно было превосходить.

Beautiful Firebird 🔥 Anna Shcherbakova spins her way to the 🥈 medal at the European Championships!



Full results: https://t.co/b4bheqKguX#EuroFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/HNrTBdwWcV — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) January 25, 2020

Феерию из четверных прыжков обещала показать Трусова — в её планы входило исполнить набор из пяти подобных элементов. Однако фигуристка так и не выполнила обещанное. Её программа под саундтрек «Игры престолов» заметно упростилась по сравнению с чемпионатом России и состояла только из трёх четверных прыжков. Из них чисто исполненным оказался только один тулуп. На лутце и тулупе во второй половине программы Трусова упала, лишив себя шансов даже на серебро. Ошибка на заключительном кваде была особенно дорогой: переносить прыжки для каскада пришлось на другой прыжок, отчего программа ещё немного потеряла в стоимости.

Трусова могла не беспокоиться по поводу медали: отрыв от швейцарки Алексии Паганини в любом случае был заоблачным. Но третий раз подряд 15-летняя фигуристка позволила подругам по группе разыгрывать золото и серебро между собой, а сама заняла низшую ступень пьедестала почёта. Сложность собственных программ уже слишком долго мешает Трусовой подниматься выше. Чемпионат Европы она завершила с оценкой 225,34 балла — в этом сезоне это её низшая оценка.

Турнир закрыла своим блестящим выступлением Алёна Косторная. Она на своих фирменных элементах не ошибалась, хотя и получила за второй тройной аксель ноль от судьи из Швейцарии вместо более подходящих троек или четвёрок. При этом нельзя было не заметить, что произвольная программа давалась фигуристке более тяжело физически по сравнению с короткой. Это привело к неприятному моменту в самом конце выступления — Косторная упала на завершающем тройном лутце, хотя на этом элементе не ошибается никогда.

Впрочем, золота из-за одного падения победительница финала Гран-при лишиться не могла. Она набрала 240,81 балла и обошла Щербакову, которой оставалось только сожалеть из-за собственного срыва на четверном лутце и радоваться золоту за произвольную программу — во второй день соревнований лучшие баллы набрала именно чемпионка России.

Все россиянки, как и ожидалось, заняли пьедестал почёта, что на чемпионате Европы произошло впервые с 2016 года, когда все медали выиграли Евгения Медведева, Елена Радионова и Анна Погорилая. Удачное выступление учениц Тутберидзе ещё и официально позволило назвать чемпионат Европы в Граце самым успешным для сборной России за всё время: четыре золота фигуристы завоевали в седьмой раз, но при этом раньше им никогда не покорялось ещё и по три серебряных и бронзовых медали.