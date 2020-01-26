«Мы всё оставили на льду»: что говорили после победы Синициной и Кацалапова на ЧЕ по фигурному катанию

После победы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду на чемпионате Европы в Граце их тренер Александр Жулин заявил, что в целом доволен выступлением своих подопечных. В то же время он подчеркнул, что «окончательно будет счастлив» только в случае завоевания золота при условии чистого проката соперников. В свою очередь, Кацалапов отметил, что пара оставила все силы на льду.

Российский дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов принёс в копилку национальной команды третью золотую медаль. В соревнованиях танцевальных пар они на 0,14 балла обошли лидеров дисциплины, французов Габриэлу Пападакис — Гийома Сизерона.

Впервые за семь лет отечественный дуэт сумел подняться на высшую ступень пьедестала почёта. По признанию Кацалапова, они сделали всё возможное для этой победы, однако им по-прежнему тяжело поверить в происходящее.

«Мы просто счастливы. Сегодня всё оставили на льду, катались в полную ногу от начала и до конца. Нет слов, не верится! Если честно, очень непонятные чувства. Особенно потряхивало, когда ждали оценки. Много работали, посвятили программе большое количество времени, поменяли некоторые кусочки в музыке. И в результате настроились идти вперёд, несмотря ни на что», — поделился впечатлениями Кацалапов.

В то же время он признался, что в произвольной программе пара хотела выступить в своё удовольствие, а не кому-то что-то доказать.

«У Габриэлы и Гийома есть огромный потенциал, который никуда не делся. Просто произошла ошибка, которую может допустить любой. Но и мы намерены развивать свои данные, продолжать идти вперёд. Ради этого мы очень много работаем», — рассказал Кацалапов на пресс-конференции.

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Одним из самых волнительных моментов вечера стало объявление оценок Пападакис и Сизерона. Во время своего проката они допустили ряд ошибок, и судьи на протяжении семи минут не могли определиться с баллами.

«Эмоций куча, до сих пор немного потрясывает. Но мы очень рады. Это неописуемое ощущение, когда от тебя уже ничего не зависит и ты не знаешь, что произойдёт. Хочется отметить, что сегодня на арене было намного больше народу, чем вчера, видели российские флаги и болельщиков», — заявила Синицина.

В то же время тренер россиян Александр Жулин подчеркнул, что в полной мере будет доволен своим подопечными только тогда, когда они одержат победу при безупречных прокатах соперников. Он добавил, что до мартовского чемпионата мира их подготовительный процесс не претерпит изменений.

«Мы очень старались усилить качество катания, скорость, и это практически удалось. Может, хотелось более широкого катания в последние 30 секунд произвольной программы, но в целом я доволен. Хочу сказать Вике с Никитой спасибо — они отдали все силы», — сказал Жулин.

Бронза досталась соотечественникам Синициной и Кацалапова — Александре Степановой и Ивану Букину. Фигуристы также остались довольны своим выступлением

«Эмоционально выложились очень сильно. Спасибо огромное публике, кто поддерживал и смотрел. Мы — вид искусства, в танцах на льду больше искусства, чем спорта. У ребят, спортивных пар, девушек — техника, а у нас скорее «нравится — не нравится». Да, есть сложные элементы, поддержки, но нас немного тяжелее оценивать», — пояснил Букин.

Россиянам удалось улучшить своё положение после ритм-танца и с четвёртой строчки подняться на третью. Однако, по словам Степановой, они не занимались подсчётом баллов и не думали о своих шансах на завоевание медалей.

«Хочется сказать огромное спасибо публике. Не знаю, ожидали ли мы или нет попадания на пьедестал. В прошлом сезоне были вторыми, и мне трудно ответить на этот вопрос. Но сегодня у нас получился очень хороший прокат. Тренер был очень доволен, публика здорово нас поддерживала», — сказала Степанова.

Известный тренер и хореограф Марина Зуева предположила, что именно эти два российских дуэта сумеют составить достойную конкуренцию Пападакис и Сизерону на мировом первенстве. По её словам, шансы на золото турнира достаточно высоки, так как французы порой демонстрируют менее стабильное катание.

«Вика с Никитой выглядели безупречно как в прокатах, так и на тренировках, в танцах это один из самых важных факторов. Сильная сторона чемпионов Европы — талант Кацалапова. Что касается Степановой и Букина, то у них много элементов, которых нет ни у кого, они — новаторы, а это всегда ценится. Олимпийскими чемпионами становятся те, кто привнёс что-то новое в свой вид», — резюмировала специалист.

Ещё одна российская пара Тиффани Загорски — Джонатан Гуррейро заняла шестое место. Они выразили радость от успеха соотечественников и отметили, что не разочарованы и собственным прокатом.

«В целом в сезоне мы подтянулись, у нас две хорошие программы. Многие отметили, что произвольная действительно заметно отличается. Зрителю нравится, народ хлопает. А нам здорово её катать», — заявил Гуррейро.

Интересно, что в произвольной программе дуэт использует тот же музыкальный фрагмент, что и чемпионка мира Алина Загитова, пропускающая оставшуюся часть сезона. По словам Загорски, россиянка не только не обижается, но и рада такому совпадению.

«Она даже на этапе Гран-при в Гренобле приехала к нам на тренировки. Нам эту музыку предложила хореограф, и мы сразу вспомнили про Алину», — рассказала Загорски.