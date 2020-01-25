Кацалапов и Синицина — о победе на ЧЕ: сегодня оставили на льду всё

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Победители чемпионата Европы по фигурному катанию, российская танцевальная пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов, поделились эмоциями от завоевания золотых медалей континентального первенства.
Кацалапов и Синицина — о победе на ЧЕ: сегодня оставили на льду всё
  • РИА Новости

«Мы просто счастливы, сегодня оставили на льду всё, катались в полную ногу от начала и до конца. Нет слов, нам не верится. Когда больше волновались? Вообще чувства непонятные, если честно. Когда ждали оценки, то потряхивало. Мы много работали, много посвятили времени. Поменяли несколько кусочков в программе. И настроились, несмотря ни на что, идти вперёд», — сказал Кацалапов после проката.

Виктория Синицина отметила поддержку на арене в Граце, а также увеличение количества российских флагов на трибунах. 

«Эмоций куча, немного потрясывает. Но мы очень рады. Очень переживали. Необъяснимое ощущение, когда не знаешь, что произойдёт. И это зависит не от тебя, а от других людей. Сегодня было намного больше народу, чем вчера, русских флагов и болельщиков. Болели люди со всех стран. Не было ощущения маленькой арены. Все поддерживали каждый элемент», — заявила Синицина.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов победили в соревновании танцевальных пар на ЧЕ.

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