Синицина и Кацалапов принесли России первое за семь лет золото ЧЕ в танцах на льду
- РИА Новости
Победа Синициной и Кацалапова принесла России первую золотую медаль чемпионатов Европы в танцах на льду с 2013 года, когда победу на континентальном первенстве одержали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв.
Последние пять лет чемпионами Европы неизменно становились Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. На нынешнем чемпионате Европы французы проиграли Синициной и Кацалапову 0,14 балла.
Ранее Кацалапов и Синицина прокомментировали победу на ЧЕ.