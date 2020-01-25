Синицина и Кацалапов принесли России первое за семь лет золото ЧЕ в танцах на льду

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов сумели прервать гегемонию французской пары Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон на континентальных первенствах в соревновании танцевальных пар.
Синицина и Кацалапов принесли России первое за семь лет золото ЧЕ в танцах на льду
  • РИА Новости

Победа Синициной и Кацалапова принесла России первую золотую медаль чемпионатов Европы в танцах на льду с 2013 года, когда победу на континентальном первенстве одержали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв.

Последние пять лет чемпионами Европы неизменно становились Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. На нынешнем чемпионате Европы французы проиграли Синициной и Кацалапову 0,14 балла.

Ранее Кацалапов и Синицина прокомментировали победу на ЧЕ.

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