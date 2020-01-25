Загорски рассказала о реакции Загитовой на использование музыки из её произвольной программы

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро, рассказала о реакции олимпийской чемпионки Алины Загитовой на использование музыки из её показательного номера в их произвольном танце.

«Загитова очень рада, что мы взяли музыку её показательного номера с прошлого сезона для нашей произвольной программы. Как-то она приехала на тренировку, посмотрела, ей понравилось. Музыку нам предлагала не Алина, а наш хореограф. Мы послушали и сразу согласились, потому что как раз вспомнили показательный номер Алины», — цитирует фигуристку «Чемпионат».

Загорски и Гурейро выступали под музыку из кинофильма «Лара Крофт».

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